El Ayuntamiento de Talayuela argumenta que la obra "desprogramada" no es apta para menores

El Ayuntamiento de Talayuela (Cáceres) ha decidido "desprogramar" la obra de teatro 'El señor Puta o la degradación del ser', de la productora D`liria, por "no ser apta para menores de edad".



El Consistorio explica que esta obra se encontraba programada por el anterior equipo de Gobierno, para el próximo 28 de octubre en la Casa de la Cultura, dentro del circuito de representaciones de la Red de Teatros de Extremadura junto a otros espectáculos que permanecen en cartel.



Sin embargo, el actual equipo de Gobierno, conformado por un pacto entre PP, Vox y Extremeñistas, ha "decidido desprogramar esta obra por su alto contenido violento".

En concreto, explican que contiene "violaciones, asesinatos y escenas que no son aptas para todos los públicos". De hecho, argumentan que la página web oficial de la obra "impide la visualización del video por tener restricción de edad".

Así pues, a través de una nota de prensa, el Ayuntamiento sostiene que la "mayoría" de los asistentes a las representaciones teatrales en Talayuela son "niños acompañados de sus padres y abuelos", por lo que "continuar con la programación de la obra no habría tenido sentido porque los menores no podrían acceder a la Casa de Cultura".



Por todo ello, el Consistorio ha ofrecido a la productora del espectáculo, Irene Hernández, que sustituya esta obra "por otra apta para todos los públicos", pero ha comunicado que la única destinada al público infantil en la que está trabajando "aún no se encuentra lista para ser representada", por lo que se ha "reprogramado la Red de Teatro con las dos representaciones exigidas en el acuerdo".



Finalmente, el equipo de Gobierno aclara que respeta la libertad de expresión y la libre difusión de pensamientos, ideas y contenidos en todos los ámbitos, pero "también vela por la protección de los menores, que ha sido el fundamento esencial para adoptar esta decisión", sentencia.