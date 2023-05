Hasta 10 julio, abiero plazo Premios Solidarios del Grupo Social ONCE Extremadura 2023

El Consejo Territorial de Extremadura ha convocado los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE 2023 y ha abierto el plazo de presentación de candidaturas, que finalizará a las 15,00 horas del 10 de julio de 2023.

Estos premios Solidarios son la "máxima distinción" que concede el Grupo Social ONCE a nivel autonómico, cuyo objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia.

La edición de este año se realiza bajo el título 'Próxima estación: porvenir', que presenta al Grupo Social ONCE como un "tren cargado de historias de superación que sorprenden, emocionan, ilusionan y hacen sonreír".

"Es un tren que lleva maletas llenas de fuerza y esperanza para afrontar los desafíos y alcanzar las metas. Nos acerca al viaje que tiene como destino el porvenir del Grupo Social ONCE", ha destacado ONCE,

CINCO CATEGORÍAS

Estos premios reconocen cinco categorías. En concreto, a la Institución, Organización, Entidad u ONG que haya destacado por su sensibilidad social durante el pasado año, o bien, por su larga trayectoria o dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos.

También al programa, artículo o proyecto de comunicación (televisión, radio, prensa escrita y prensa digital), que se haya significado al ocuparse de forma "destacada" de acontecimientos de especial trascendencia en cualquier materia de interés social, coincidentes con los valores esenciales del Grupo Social ONCE, y con la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del Tercer Sector.

Por otro lado, se reconoce a la Persona Física de la Comunidad Autónoma de Extremadura que destaque por su larga trayectoria y dedicación solidaria, a cualquiera de los colectivos que luchan por ganarse un lugar en la sociedad.

Junto con ello, se galardonará a la Empresa, preferentemente del ámbito de la economía social, que haya contribuido "de manera significativa" a la promoción e inclusión laboral de aquellas personas en riesgo de exclusión.

Finalmente, el último premio reconoce al estamento de la Administración Pública que destaque por desarrollar programas y proyectos continuados dentro de los campos de prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la inclusión, la accesibilidad universal en todos sus ámbitos, y la supresión de barreras físicas, de la comunicación y mentales que favorezcan la igualdad de oportunidades para todos.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Extremadura 2023 está formado por el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura, Venancio Ortiz; por la presidenta de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, Carmen Pereira, y por el presidente de Cermi Extremadura, Pedro Calderón.

Así como por la diputada de Políticas Sociales, Igualdad, Participación y Atención a la Ciudadanía de la Diputación de Cáceres, Amelia Molero; por la presidenta de la Asociación de la Prensa de Cáceres, Amelia Molero; por el delegado Territorial de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias; por la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura, Victoria María Hernández, y por la consejera General de la ONCE, Ana Díaz.