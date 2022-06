EEUU, Bulgaria, Portugal, Polonia, México y España en el Festival Folklórico Extremadura

Ep

Grupos de Estados Unidos, Bulgaria, Portugal, Polonia, México y España participarán en el 41º Festival Folklórico Internacional de Extremadura 2022, que se celebrará del 13 al 18 de julio con diversas actuaciones en Badajoz y en distintas localidades de la región.



Nueve agrupaciones mostrarán la amplia variedad de coloridos, bailes y cantos que muestran la pluralidad de opciones y la riqueza de cada una de ellas y, en concreto, desde Estados Unidos llegan American Rhythm Folk Ensemble; de Bulgaria, Mizia Folklore Ensemble; de Portugal, el grupo Rancho Folclórico de Praias do Sado, de Setúbal; de México, el grupo Folklórico Viva Chihuahua de la ciudad de Juárez, y de Polonia, el grupo de danza y canto folclórico Krakowiacy.



También habrá grupos españoles provenientes de Madrid (el grupo de coros y danzas Francisco de Goya), Don Benito (el grupo Caramancho), Villanueva de la Serena (la Asociación de Amigos de la Coral y Folklore Villanovense) y el anfitrión, la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz, en un festival en el que, para finalizar, actuará Larreal, del Conservatorio Profesional de Danza Marienma de Madrid.



En el caso de Badajoz, el 13 de julio tendrá lugar una jornada de juegos tradicionales en San Francisco y al día siguiente el tradicional desfile de los grupos participantes por las calles de la ciudad. Además, a las 22,00 horas en el Teatro López de Ayala, comenzará la ceremonia de apertura y primera gala con la participación de la Banda Municipal de Música de Badajoz, la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz y los grupos de Estados Unidos y Bulgaria.



El día 15, también en el López de Ayala, será el turno de Don Benito, Portugal y Polonia; y el 16 de la ceremonia de clausura con la presencia de todos los grupos participantes y tercera gala con los conjuntos de Villanueva de la Serena, Madrid, México y Badajoz, además de un taller de danza a las 12,00 horas en San Francisco denominado 'Ven a bailar con los grupos del festival'.



El 17 de julio tendrá lugar la actuación de Larreal en el López de Ayala, en el marco de este festival en el que también habrá actuaciones el día 13 en Pueblonuevo del Guadiana (con Bulgaria y México) y Fuente de Cantos (EEUU y Polonia), el 15 en San Vicente de Alcántara (México y Bulgaria) y Oliva de la Frontera (EEUU), y el 18 en Torreorgaz (Bulgaria), Castuera (México) y Valdelacalzada (Polonia y EEUU).



RUSIA NO PARTICIPA EN ESTA EDICIÓN



La 41º edición del Festival Folklórico Internacional de Extremadura 2022 ha sido presentada en una rueda de prensa en la que han estado presentes la directora del Centro de las Artes Escénicas y de la Música (Cemart) de la Junta de Extremadura, Antonia Álvarez; el vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, Paloma Morcillo, y el director del Teatro López de Ayala, Ángel Luis López.



También han estado presentes el presidente de la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz, José Antonio Casablanca, y el director del Festival de Folklore, Eduardo Fernández, quien se ha referido en su intervención a los "muchos problemas" que han tenido este año para poder formalizar el proyecto del festival y a que se han "caído muchos" grupos como Puerto Rico, Costa Rica o Nepal, este último por problemas relacionados con los visados.



En este punto, ha señalado una decisión tomada por él mismo, y que si un jueves Rusia invadía Ucrania, el viernes envió una carta a la delegación rusa diciéndole que cancelaba la invitación del grupo ruso que iba a venir, ante lo cual ha reconocido que es una "pena" y que será la primera vez que Rusia no viene al festival y que cree que ha participado en todas o casi todas las ediciones.



Al respecto, ha apuntillado que después le dio la razón Cioff, el consejo internacional de organizaciones de festivales de folklore y artes folclóricas, que a los tres días del envío de su carta cancelaba todos los eventos, tanto a Rusia como a Bielorrusia, y la llegada a cualquier festival.



Sobre el Festival Folklórico, Eduardo Fernández ha explicado que presenta una programación similar a anteriores citas con actuaciones en Badajoz y en distintas poblaciones y actividades como los juegos tradicionales o el taller de danza, y ha agradecido la ayuda de instituciones como la Junta, el Inaem, el Ayuntamiento de Badajoz, el Consorcio López de Ayala o la Diputación de Badajoz, que colabora con la Residencia Hernán Cortés en la que se alojan algunos de los grupos.



También ha dado las gracias a los voluntarios, que ha cifrado en unos 125, a la vez que ha avanzado que se tendrá un especial cuidado en relación a la pandemia de la Covid-19, en cuestiones tales como que todos los grupos tienen que venir con un certificado de su país respecto a que están vacunados.



Mientras, Ricardo Cabezas ha puesto el acento en que, de la mano de este festival, desde hace 40 años se llena de color y tradiciones Badajoz y la región y acercan "este trocito de mundo cada año", y Morcillo en que esta cita va "mucho más allá" del folklore y supone un hermanamiento entre países.