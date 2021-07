Los Conciertos del Pedrilla en Cáceres vuelven este verano con seis actuaciones

Ep.

Los Conciertos del Pedrilla en Cáceres vuelven este verano a los jardines del Museo Guayasamín con seis actuaciones, dos de ellas de artistas internacionales que el año pasado no pudieron sumarse a la programación por las restricciones de movilidad de la pandemia.

En esta edición se mantiene el aforo de 400 personas y la reserva previa de la invitación a través de la página de la Diputación de Cáceres, que es la organizadora de este programa cultural que cumple su vigésimo quinta edición.



Las actuaciones serán los viernes 16, 23 y 30 de julio a las 22,30 horas, y el 6, 13 y 20 de agosto a las 22,00 horas. Configuran el cartel Las Karambas, Antonio Serrano Quartet, Maya Kamati, Rodrigo Cuevas, Prexton y Calima, que llenarán las noches veraniegas de ritmos variados que van desde el soul hasta el jazz, pasando por el folk, el flamenco, o la música urbana y étnica.



El presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, y el diputado de Cultura, Fernando Grande, han presentado este martes la programación de este ciclo musical que cuenta con un presupuesto de 52.000 euros, 8.000 más que en la pasada edición.



Carlos Carlos ha destacado que, a pesar de que la pandemia no se ha superado todavía, se ha decidido sacar adelante este mítico ciclo de música que contribuye a animar las noches cacereñas y, a la vez, a incentivar el sector cultural que "tan mal lo ha pasado". Además, ha recordado que la diputación cacereña lleva a cabo otros programas similares en las zonas rurales con el mismo propósito de acercar la cultura a todos e impulsar la actividad del sector.



En la misma línea se ha pronunciado el diputado de Cultura, Fernando Grande, que ha insistido en que "es posible ofrecer cultura segura" y ha animado a los cacereños a disfrutar de la música "de calidad" y en vivo al aire libre. No obstante, los conciertos se irán adaptando a las medidas sanitarias decretadas en cada momento según la evolución de la pandemia.



LA PROGRAMACIÓN



Respecto a la programación, las primeras en subirse al escenario serán Las Karambas, un grupo formado en Barcelona en 2018 por mujeres de Venezuela, Cuba, Argentina, Panamá y España. Ellas ofrecen un estilo musical desde una perspectiva social femenina que mezcla el son, el chachachá, la salsa, la timba y la música urbana. Actuarán el viernes 16 de julio.



El día 23 le toca el turno a Antonio Serrano Quartet, que comenzó a tocar con 13 años y descubrió el jazz en el 2004. Ha colaborado en giras y discos de los artistas más importantes de jazz y flamenco de España, como son Perico Sambeat, Chano Domínguez o Paco de Lucía, entre otros muchos.



Los ritmos de la isla Reunión, situada en el Oceáno Índico entre las islas de Madagascar y Mauricio, llegarán el día 30 de julio de la mano de Maya Kamati, que ofrecerá un espectáculo étnico para acercar al espectador a la cultura de su país a través de la música y la danza.



El mes de agosto comenzará con la actuación, el viernes 6, del asturiano Rodrigo Cuevas que ofrecerá su peculiar espectáculo de mezcla del folk que conjuga con una iluminación y un vestuario arriesgado que no dejará indiferente a nadie para "mostrar el orgullo rural", ha explicado el diputado.



El viernes 13 de agosto le toca el turno al Eduardo Casero, conocido como Prexton, un joven músico y cantautor que vive a caballo entre Cáceres y Galicia. Ha pasado por bandas de diferentes estilos como el folk, el hip-hop o el ska, pero en 2013 emprendió su carrera en solitario y ya tiene en su haber dos álbumes que ha presentado en festivales como el Womad en Cáceres y en el Reino Unido.



La oferta musical de Los Conciertos del Pedrilla se completan con Calima, la banda catalana formada en 2004 con músicos de diferentes países que ya han sacado al mercado cinco discos de música tradicional y mezcla de soul, flamenco, fusión o bossa.