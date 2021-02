El Carnaval Zorrero de Esparragosa de la Serena será este año virtual

La localidad pacense de Esparragosa de la Serena celebrará este año una nueva edición de su Carnaval Zorrero, que es uno de los más antiguos de la comunidad autónoma, aunque debido a las restricciones por la pandemia de la Covid-19 será de carácter virtual.



Además, recaudará fondos que irán destinados a la compra de material sanitario y para el Banco de Alimentos, dentro de una campaña solidaria que lleva ya recibidos más de 1.000 euros hasta el momento.



Así pues, este carnaval de un gran valor gastronómico, que ya ha comenzado en las redes sociales, con talleres virtuales de elaboración de repostería típica como borrachuelos, flores o rosquillas, continuará a lo largo de la semana con más talleres y concursos dedicados al arte culinario como el de elaboración de caldereta.



Además, estos dulces están fabricados con el aguardiente que se elabora de forma tradicional en la Villa del Vino, que así es conocida Esparragosa de la Serena.



Además, otra de las señas de identidad de esta fiesta son los animales equinos, utilizados por jinetes para realizar las "carreras de gallos", hoy día, sustituidas por carreras de cintas.

En otros tiempos, las monturas y mantas de estos animales eran decoradas con los mejores atrezos, por ello y recordando este antiguo oficio, se realizará un taller virtual de "Elaboración de mantas tradicionales".



Otra de las singularidades de esta celebración ancestral es su valor ambiental, disfrutándose en plena dehesa extremeña. Por ello, son muchos los grupos de comparsas que se han desplazado al lugar por antonomasia de celebración, la zona recreativa de las Cien Fanegas, a grabar un video con no más de cuatro personas con disfraces de años anteriores para subirlos a las redes sociales.



Al mismo tiempo, se está editando un video de recuerdo con los mejores momentos de ediciones carnavaleras precedentes, según informa en una nota de prensa la asociación cultural Asbaraguzza y el Ayuntamiento de Esparragosa de la Serena, que han preparado un amplio programa de actividades virtuales a través de redes sociales.



La alta participación de esta conmemoración quedará este año "descafeinada", aunque no quitará las ganas de celebración del Carnaval Zorrero por parte de los esparragoseños y emigrantes, que lo harán desde sus casas disfrazándose con su familia y comiendo en las puertas de sus domicilios durante el "Domingo Gordo" (domingo 14 de Carnaval), además de colgar en redes sociales cómo están pasando ese día.



La música ni los aplausos de aliento a los sanitarios y a las familias que lo han pasado mal durante esta pandemia, no faltarán, previstos a las 13,00 horas los días 14, 15 y 16 de febrero.



CONCURSOS PREVISTOS



Asimismo, habrá concursos de dibujos, de relatos de recuerdos del carnaval o canciones de carnaval. Uno de los concursos que más interés está despertando es el de decoración de fachadas, balcones y ventanas, donde los lugareños las engalanan con motivos carnavaleros, pancartas reivindicativas, disfraces, incluso con mantas de burros.



Igualmente, el Carnaval Escolar, previsto para el viernes día 12, este año será virtual, con proyecciones en redes sociales de videos de años anteriores.



También, el sábado 13 abrirá sus puertas la exposición organizada por la asociación cultural "Asbaraguzza", "Ni un año sin Carnaval Zorrero", una muestra de piezas etnográfica y paneles y videos explicativos de la evolución de la fiesta.



Al mismo tiempo, la exposición estará abierta hasta el Martes de Carnaval de 18:00 a 20:30 horas en el Salón Cultural del Ayuntamiento de Esparragosa de la Serena, bajo estrictas medidas de seguridad e higiénico-sanitarias.



Ese mismo día tendrá lugar la III Gala Gallo de Oro donde se entregará el "Gallo de Oro" a la trayectoria carnavalera de una persona o grupo distinguido de los más de 100 años de historia de este carnaval.



Finalmente, la autoridad local y sanitaria, recomienda extremar las precauciones y seguir cumpliendo las recomendaciones higiénicas y de distanciamiento interpersonal, así como reducir la movilidad, para que el Carnaval Zorrero 2021 sea "el más seguro", concluye la nota.