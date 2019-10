La versión teatral de 'Perfectos desconocidos' llega a Plasencia

Pentación Espectáculos, Milonga, El Niño Producciones, Luis Scalella y Guillermo Francella presentan la gira de Perfectos desconocidos, la versión española de la obra italiana Perfetti sconosciuti de Paolo Genovese, adaptada por David Serrano y Daniel Guzmán, y dirigida por este último.



La pieza teatral, una comedia original y sorprendente, está protagonizada por Antonio Pagudo, Inge Martín, Olivia Molina, Fernando Soto, Elena Ballesteros, Jaime Zataraín e Ismael Fritschi.



Tras ocho meses de éxito en el Teatro Reina Victoria de Madrid, Perfectos desconocidos llega al Teatro Alkazar de Plasencia el jueves 31 de octubre a las 20:30h.



Según Guzman, "cuando me propusieron dirigir Perfectos desconocidos en teatro pregunté cuál era la premisa dramática de la que partía la historia y me interesó. Leí el texto original del autor italiano y me atrajo la historia de amistad de un grupo de amigos de toda la vida, la profundidad de los personajes, las situaciones disparatadas, los numerosos giros y la reflexión que sugiere el autor sobre el uso del móvil y el control que ejerce sobre nuestras vidas".

Además, añade que "la línea argumental por la que transita esta obra y la cercanía de la historia hacen de esta comedia un viaje lleno de sorpresas con grandes dosis de humor, pero también contiene una gran humanidad y profundidad en cada uno de sus personajes".



"Más allá del contenido narrativo y del sentido del humor, esta obra cuestiona nuestra conducta y nos invita a la reflexión: ¿Debemos compartir todos nuestros secretos? ¿Hasta dónde llega el límite de nuestra intimidad? ¿Las nuevas tecnologías nos ayudan o ejercen un control sobre nuestra vida?", añade.

Para lograrlo, ha contado con la complicidad de David Serrano con quien ha adaptado el texto. Serrano y Guzmán ya han trabajado antes en Dos Más Dos, también producida por Pentación Espectáculos.



Perfectos desconocidos fue llevada al cine en nuestro país por Álex de la Iglesia y se convirtió en una de las películas españolas más taquilleras de 2017.

"La adaptación de una película como ésta, en la que hay mucho en juego en los primeros planos y en miradas que pueden perderse en el teatro, ha sido complejo y estimulante, y contar con la colaboración para ello de Daniel ha sido fundamental. Hemos querido potenciar el humor y profundizar en las relaciones entre los personajes", asegura Serrano.



Sinopsis

Cuatro parejas que se conocen desde siempre quedan a cenar en casa de una de ellas y, en el transcurso de la velada, deciden participar en un juego peligroso: leer en voz alta los mensajes y las llamadas que lleguen a sus teléfonos móviles.

De esta forma, todos sus secretos y su vida entera quedan expuestos ante los demás.