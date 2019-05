Carme Chaparro, madrina en el estreno benéfico de "We Love Queen"

Barabú-Extresound vuelve a La Latina bajo la dirección de Yllana con este espectáculo que homenajea a la mítica banda de rock "Queen".

Tras su éxito el pasado año en el escenario, WE LOVE QUEEN regresa del 5 al 23 de junio al Teatro La Latina con funciones de miércoles a viernes a las 20:00h., sábados a las 19:30 y a las 22:00 y domingos a las 20:00h.

El próximo 22 de mayo a las 10:00h se presentará el espectáculo en Rueda de Prensa en el Teatro La Latina con Carme Chaparro, madrina de la "Fundación Querer", Fernando Gonzalo, Productor del Show (Barabú-Extresound), Juan Ramos director artístico de Yllana y Jesús Cimarro, director del Teatro La Latina.

El estreno oficial de WE LOVE QUEEN será el miércoles 5 de junio y todo lo recaudado se destinará a la Fundación Querer, concretamente a los proyectos educativos, científicos y de concienciación social relacionadas con los niños con necesidades educativas especiales derivadas de sus enfermedades neurológicas.

Mucho más que un homenaje a Queen

Guiados por el "Gran Fanático" de Queen, que ha montado toda una catedral del Rock en homenaje y tributo a su banda favorita, los asistentes participarán en una divertida y original liturgia de exaltación y entusiasmo a la vida y obra de Queen.

Además, uno de los asistentes será invitado cada noche a subir al escenario para completar y dar sentido a la ceremonia.

Una espectacular puesta en escena con músicos en directo, bailarines, actores y cantantes multiplicado por el sentido del espectáculo de Yllana, se juntan para crear un show cargado de buena música y energía, y que pretende emocionar y divertir de principio a fin.

El espectáculo está protagonizado por Enrique Sequeros y Manuel Bartoll. La música viene de la mano de Jorge Ahijado (Guitarra y coros), Micky Martínez (Batería), Sergio González (Bajo). El cuerpo de baile des espectáculo está formado por Zaira Buitrón, Basem Tomás, Sara Salaberry, Patxi Loperena, Eva Hernández e Irán Alegría

Yllana ya ha participado en espectáculos de la talla de 666 (1998), Brokers (2007), Pagagnini (2007), The Hole (2012), Hoy No Me Puedo Levantar (2014), Chefs (2015) y Mayumana Rumba homenaje a Estopa (2017), entre muchos otros. En este espectáculo, dirigen para el grupo empresarial Barabú-Extresound.



Sobre la Fundación Querer

Institución sin ánimo de lucro creada en 2016 cuyos recursos se dedican íntegramente a los fines fundacionales: la Educación, investigación y difusión y concienciación social relacionadas con los niños con necesidades educativas especiales derivadas de sus enfermedades neurológicas y que sufren específicamente Trastorno de Lenguaje como consecuencia de sus enfermedades y /o trastornos. Carme Chaparro y Joaquín Prat son los padrinos de esta Fundación.



REPERTORIO DEL ESPECTÁCULO:

1. It's a kind of magic

2. Crazy Little thing called love

3. We will rock you

4. Somebody to love

5. I want to break free

6. I want it all

7. Another one bites the dust

8. Under pressure

9. Show must go on

10. Don't stop me now

11. Innuendo

12. Who wants to live forever

13. One Vision.

14. Bohemian Rhapsody

15. Friends will be friends

16. We are the champion.