El Irish Fleadh llega a Cáceres con 7 conciertos, sessions, talleres, cine y exposiciones

El XV Festival Irish Fleadh, que se celebrará del 25 al 28 de octubre en diferentes enclaves del casco histórico de Cáceres, crece en esta nueva edición con un concierto más que el año pasado, siete en total, sessions en bares, talleres de baile y de instrumentos, cine y exposiciones en una edición que apuesta también por el cuidado de la parte antigua con un proyecto piloto de distribución de vasos de varios usos y que después se pueden reciclar.



En cuanto al cartel de este año, se apuesta por la internacionalización con músicos tradicionales de folk irlandés, y bandas emergentes e históricas de la música celta de Estados Unidos y España, así como por la presencia de la mujer con algunos grupos exclusivamente femeninos.



Rare Folk, Stolen Notes, The Friel Sisters, Continental Ceilidh, Irish Treble, Shelly Valley y Kíla (que celebrará su 30 aniversario en el certamen cacereño), además del concierto a dos bandas de los mitos del folk irlandés Paddy Keenan y Alan Burke, en la única de las actuaciones que no será gratuita, configuran el programa.



Rare Folk abrirá los conciertos el jueves, 25 de octubre (21,30 horas) en el escenario O'hara's (patrocinador oficial del festival) de la plaza de Santa María. Un grupo andaluz que se ha revelado como una de las formaciones de música instrumental más creativas e inclasificables de la escena española. Su interpretación de la música celta abraza el rock y la vanguardia electrónica.



La jornada del viernes, 26 de octubre, el escenario de la plaza de Santa María (siempre con entrada libre) ofrecerá las actuaciones de Stolen Notes y The Friel Sisters. Stolen Notes bucea en la música tradicional irlandesa, y en la de otros países del Arco Atlántico (Escocia o Bretaña) para imbuirse de su esencia y espíritu. El resultado es una fusión de timbres de la Uilleann Pipe (gaita irlandesa), la flauta travesera de madera, el whistle, el bodhrán (pandero irlandés) la guitarra acústica y el bouzouki.



Las hermanas Friel cerrarán las actuaciones del viernes, con su música basada en la mezcla de melodías intercaladas con canciones en inglés y gaélico, muchas de ellas traídas desde su repertorio familiar. En su homogénea mezcla de flauta, fiddle y uilleann pipes, estarán acompañadas por el guitarrista irlandés Marty Barry.



El sábado, 27 de octubre, será el día grande del festival con hasta cuatro conciertos que convertirán Cáceres en la capital de la música folk porque, no en vano, es el único Fleadh de España y Portugal.La jornada comenzará con el concierto-taller (a las 14,00 horas) de Continental Ceilidh, acompañados por las bailarinas tradicionales de Irish Treble, que pondrán a danzar a la plaza de Santa María.



Para celebrar los 15 años de encuentros del Irish Fleadh, músicos de todos lados se unirán para acompañar a las Irish Treble y enseñar bailes a todos los asistentes.



CONCIERTO INÉDITO



El foco se trasladará después (20,30 horas) al escenario del Gran Teatro, con el concierto a dos bandas Keenan-Burke. Las entradas ya están a la venta al precio único de 10 euros en la web del teatro cacereño. El legendario gaitero Paddy Keenan y el cantante, compositor y guitarrista Alan Burke actuarán en Cáceres en un concierto "inédito en España e irrepetible", en palabras de la directora del festival Fernanda Valdés que ha presentado este lunes la programación en la capital cacereña junto a los representantes de las instituciones que apoyan el certamen.



La melodía irlandesa regresará a Santa Maria a partir de las 22,00 horas, en una oportunidad para descubrir un grupo recién formado, Shelley Valley, por músicas consumadas con el objetivo común de revivir algunas de las grandes melodías tradicionales que han quedado en el camino a lo largo de los años. El broche de oro en el escenario del casco histórico cacereño lo pondrá el grupo Kíla. Definida como la mejor banda de directo de la música celta en la actualidad, Kíla aportará su interpretación rock de la música folk irlandesa y un magnífico ejemplo de fusión.



En su décimo quinto aniversario el festival mantiene el mismo espíritu y formato con el que comenzó en 2004. El programa gira alrededor de los conciertos en Santa María, corazón del conjunto histórico Patrimonio de la Humanidad y un concierto en el Gran Teatro y las sessions espontáneas en los diferentes establecimientos colaboradores, donde se juntarán los diferentes artistas que vayan desembarcando en Cáceres.



TALLERES, SESSIONS, CINE...



Talleres bilíngües musicales en varios colegios de la ciudad, y otros en la calle Tiendas y en el Palacio de Carvajal de instrumentos, de baile participativo o de elaboración de café irlandés, son algunas de las propuestas de la programación que se unen a un ciclo de cine irlandés en la Filmoteca de Extremadura o a una exposición en el campus universitario. El punto y final lo pondrá la popular session de despedida el domingo en las escalinatas del Arco de la Estrella, donde confluirán todos los músicos y bailarines que comparten el cartel de este año.



No faltara tampoco a su cita la embajadora de Irlanda en España, Síle Mcguire, y músicos y amantes de la música irlandesa llegados de todos los rincones del país para disfrutar de esta cita que este año cuenta con un presupuesto de 42.000 euros, unos 12.000 más que el año pasado debido a la entrada da patrocinadores privados.



Valdés ha explicado que, en las barras de bebida que se instalarán, se ofrecerán vasos reciclables para mantener más limpio el entorno y la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo ha elaborado unas cintas para que los asistentes puedan colgárselas y reservar el vaso para otros usos. El vaso costará un euro y si se devuelve, se reembolsará el dinero.



Desde las instituciones colaboradoras, la directora del Centro de las Artes Escénicas y la de Música (Cemart), Toni Álvarez, ha resaltado la importancia de este festival que coloca a la ciudad en el epicentro de la música folk irlandesa. "En Cáceres se respira música", ha destacado en alusión al abanico de citas musicales que se suceden en la agenda cultural de la ciudad a lo largo del año.



El diputado de Cultura de la Diputación Provincial, Álvaro Sánchez Cotrina, se ha referido al "puente de visibilidad" que supone este certamen para unir Cáceres e Irlanda y al sello internacional que tiene el certamen, que atrae a amantes del folk irlandés de todo el país. Mientras, la alcaldesa de la ciudad, Elena Nevado, se ha referido a la organizadora Fernanda Valdés como el "alma" del festival. "Pasaremos los que estamos pero el alma del Irish Fleadh permanecerá", ha dicho.



El certamen, que el año pasado congregó a unas 15.000 personas a lo largo de las diferentes jornadas, está organizado por la Asociación Cultural El Gato al Agua y cuenta con el apoyo institucional de la Embajada de Irlanda, Culture Ireland, Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Cáceres. El patrocinio privado corre a cargo de la empresa cervecera O'Hara's y la entidad financiera Liberbank.