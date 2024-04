Comienzan los trabajos para arreglar la fachada derrumbada en un edificio de Nuevo Cáceres

Ep.

Una empresa especializada en aislamientos con poliuretano proyectado ha comenzado a primera hora de este martes los trabajos para arreglar la fachada lateral del edificio Entresierras, situado en el número 34 de la calle Évora, en el barrio de Nuevo Cáceres de la capital cacereña, que se derrumbó la semana pasada debido a humedades y defectos de construcción en el inmueble.



El tramo de la calle Córdoba entre las calles Évora y Berna está vallado y cortado al tráfico debido a que ha sido necesaria la instalación de una gran grúa para efectuar los trabajos en este inmueble de cinco plantas, aunque el revestimiento de la quinta planta no se vino abajo.



No obstante, tres estancias (dos habitaciones y un baño) de todos los pisos de la letra D siguen clausurados y no pueden ser usados por los inquilinos.



El arquitecto encargado de realizar el proyecto de reconstrucción del inmueble, José Luis Pedrera Zamorano, ha asegurado que el desprendimiento de la fachada lateral del edificio Nuevo Cáceres se debe a una "mala construcción" y ha puntualizado que se trata de detalles que a veces "no se cuidan".



En este punto, ha explicado que este tipo de desprendimientos se producen "con cierta frecuencia" y son derivados de que la capa exterior de los cerramientos de la fachada deberían de estar apoyadas "planta a planta" y "de manera suficiente" (al menos 7 centímetros) en cada uno de los forjados, mientras que el edificio Nuevo Cáceres ha estado apoyando las cuatro primeras plantas "unas sobre otras" y en "condiciones de desequilibrio", por lo que el perfil metálico de la planta baja ha aguantado el peso "lo que ha podido".



En este sentido, Pedrera Zamorano ha resaltado que la climatología también ha sido uno de los "factores determinantes" en el incidente, debido a que las grietas generadas han permitido la entrada del agua, que junto al viento, han hecho que los aislamientos empujen y "provoquen el derrumbe".



Cabe recordar que los trabajos para desescombrar la zona se realizaron el pasado viernes y este martes han comenzado ya los del revestimiento de la fachada lateral con la proyección de espuma de poliuretano que evitará la entrada de agua y los problemas térmicos en el inmueble, para después fijar perfiles metálicos "en todas las plantas", reconstruir y revestir la fachada hasta "dejarla como estaba".



Finalmente, el técnico ha indicado que la responsabilidad de la empresa constructora y de todos los agentes implicados "ha prescrito" debido a que el inmueble alcanza los veinte años de construcción (2004).