Ayuntamiento Cáceres y Diputación se suman a campaña para marcar la casilla 'X Solidaria'

El Ayuntamiento de Cáceres y la Diputación Provincial se han sumado a la acción que está llevando a cabo la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura para dar visibilidad a la campaña 'X Solidaria", dirigida a todos los contribuyentes de la ciudad, con el fin de que marquen la casilla 106 de 'Actividades de Interés Social' en su declaración anual de la Renta.



La acción ha consistido en realizar una gran 'X' formada por personas en el Foro de los Balbos de la capital cacereña, en la que han participado representantes de todos los grupos políticos municipales, así como la diputada provincial de Políticas Sociales, Sheila Martín Gil, junto a voluntarios y miembros de diferentes ong's que conforman la Plataforma del Tercer Sector.



La presidenta de la entidad, Carmen Pereira, ha explicado que esta campaña quiere transmitir a los cacereños y cacereñas la importancia de que, si marcan la casilla 106 de 'Actividades de interés Social' en su declaración de la renta, están contribuyendo a mejorar la vida de millones de personas que lo necesitan.



Y es que la asignación fiscal del IRPF permite a los contribuyentes elegir el destino de una pequeña parte de los impuestos que ya les han sido retenidos durante el año. En concreto, les permite destinar un 0,7% de su cuota íntegra (antes de retenciones a cuenta y/o deducciones) del IRPF a 'Actividades de Interés Social' para financiar proyectos desarrollados por las ong's.



"Con ese simple gesto vamos a hacer una sociedad más justa, vamos a mejorar la vida de mucha gente", ha explicado Pereira, que ha incidido en que con ello "no van a pagar más impuestos, no les van a devolver menos dinero, sino solamente van a contribuir a que las personas más vulnerables tengan más posibilidades de gozar de los mismos derechos".



Pereira ha recordado que marcar la casilla 106 "es compatible" con marcar la casilla 105 de la Iglesia Católica, "porque eso no significa que paguen más, sino que sus impuestos van a contribuir doblemente en políticas sociales".

MATEOS ANIMA A LA CIUDADANÍA A MARCAR LA CASILLA 106

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha animado a los cacereños y cacereñas a que marquen la casilla 106 de Actividades de Interés Social en su declaración anual de la Renta “y que nos permite participar en proyectos para quienes más lo necesitan, haciendo de Cáceres una ciudad más solidaria, que ya lo es”.

En este sentido, el primer edil cacereño ha agradecido a la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura y a la Diputación Provincial que hayan contado con el Ayuntamiento de Cáceres “en un día importante para la sociedad cacereña y extremeña", según informa el Consistorio cacereño en una nota de prensa.

"Estamos iniciando la campaña de la Renta y es el momento de informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la posibilidad de marcar esta casilla solidaria con la que podemos decidir libremente dónde van parte de nuestros impuestos”, ha argumentado el máximo regidor de la capital cacereña.

Igualmente, Mateos ha ensalzado que “Cáceres es una ciudad solidaria y que se abre a los demás”, por lo que “desde el Ayuntamiento animamos a marcar esta casilla, que es compatible con la casilla 105 de la asignación a Iglesia Católica, y que hace que la sociedad cacereña sea más solidaria y podamos participar en proyectos para quienes más lo necesitan y son importantes para el desarrollo de nuestra ciudad”, ha sentenciado.



Cabe recordar que a Extremadura han llegado el año pasado 9,2 millones de euros de los 435 millones que se recaudaron en España procedentes de esta casilla solidaria. Ese dinero va a permitir que 45 entidades desarrollen 98 programas que van a beneficiar a más de 40.000 personas en Extremadura.



La Plataforma del Tercer Sector de Extremadura está integrada por diversas organizaciones como Cáritas, el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Cruz Roja, ONCE, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN), la Asociación Extremeña de Fundaciones y la Plataforma del Voluntariado, que "también dan parte de su tiempo para ayudar a personas con dificultades", ha concluido Pereira.