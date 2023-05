PSOE de Cáceres decidirá quién preside la Diputación Provincial el día 8 de junio

Así, lo ha señalado el secretario provincial del PSOE en Cáceres, Miguel Ángel Morales, tras la reunión de la Ejecutiva Provincial, añadiendo que el Comité Provincial del jueves 8 de junio aprobará también la propuesta para la Presidencia de la Diputación de Cáceres, que los socialistas gobernarán con mayoría absoluta.



Morales no ha desvelado el nombre de la persona que estará al frente de la institución provincial, porque hay que esperar a las reclamaciones de las votaciones del pasado 28 de mayo pues, en el partido judicial de Trujillo, hay una diferencia de 87 votos a favor del PSOE, y podría producirse algún cambio.

Una vez resuelto este asunto, la propuesta para presidir la Diputación Provincial se llevará la próxima semana a la reunión del Comité Provincial, que es el órgano competente para esa aprobación esa.



Morales ha matizado que "por prudencia, no es lógico hasta que no estén escrutados definitivamente los resultados municipales, no podemos tomar decisiones, porque hay que tomar las decisiones ya cuando esté cerrado todo el proceso de escrutinio" y, el próximo jueves se va a hacer la propuesta del presidente, recalcando que "no hay ninguna decisión tomada" y, esperarán al escrutinio definitivo.



Sobre si va a estar en la Asamblea de Extremadura o en la Diputación, Miguel Ángel Morales ha recordado que ha salido electo en la Asamblea como número uno por la provincia de Cáceres y también como concejal en el Ayuntamiento de Cedillo.



Concretamente, ha matizado que, "aunque sea una frase manida y muy recurrente, estoy a disposición del partido. Y lo que mis compañeros entiendan como secretario general, donde mejor papel hago y en mejor papel creen que puedo hacer, allí estaré sin ningún tipo de problemas".



También la semana que viene hay que preparar las listas electorales para el Congreso y el Senado porque luego hay que ratificarlas en la Ejecutiva Regional y en el Comité Federal.

Según Morales, "por tanto, sin sucesión de continuidad, pues estaremos ya la próxima semana preparando las listas electorales", porque el PSOE "está en disposición" de ganar esos comicios porque "no tiene que ver nada con las elecciones municipales o autonómicas".



Ha resaltado que "a echar toda la carne de asador para que el 23 de julio el Partido Socialista sea el ganador en la provincia de Cáceres, en Extremadura y en España".

Sobre los resultados de los comicios municipales y autonómicos del pasado domingo 28 de mayo, ha dicho que han dejado un "sabor agridulce" porque han ganado en la provincia cacereña y en la región pero les hubiera gustado tener un mejor resultado.



Morales ha recordado que el PSOE ha conseguido en la provincia de Cáceres 196 concejales más que el PP y va a gobernar en 130 municipios, además de en la Diputación Provincial donde, según los resultados provisionales, colocarán 15 diputados frente a los 10 del PP.



De esta forma, ha matizado que "creo que la valoración es positiva, evidentemente nos hubiera gustado tener una mayoría mayor, una suficiente mayoría para gobernar en la Junta de Extremadura, y en este momento está la cosa complicada".

Y, ha recalcado que el Partido Socialista ha ganado las elecciones autonómicas "también", y por tanto "le correspondería intentar hacer gobierno", y lamenta que PP y Vox se pongan de acuerdo para gobernar la Junta de Extremadura.



Para Morales, este 28M ha dejado un "sabor agridulce", ya que los socialistas están contentos por el resultado de las municipales, y "menos contentos" por el resultado de las autonómicas.

Y, ha concluido que "hubiéramos deseado tener una mayoría suficiente para poder gobernar, no ha sido así, se acepta, obviamente, como no puede ser de otra forma, la decisión de los ciudadanos y a trabajar para ganar las elecciones el 23 de julio".