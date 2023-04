Trabajadores limpieza del Hospital San Pedro Alcántara Cáceres se concentran este martes

Trabajadores del servicio de limpieza del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres se concentrarán este martes, 18 de abril, a las puertas de este centro hospitalario, por el "bloqueo" del convenio colectivo.

En concreto, el comité de empresa ha informado a través de una nota de prensa de que se ven "obligados" a iniciar una serie de manifestaciones-concentraciones y "si fuese necesario" a la convocatoria de una huelga debido a las condiciones económicas que vienen sufriendo en los últimos años.

Así pues, ha explicado que, desde el año 2019 que a la UTE EDIFIKARE/TERSUM se le otorga el contrato de servicios de la limpieza de los hospitales de esta ciudad "no ha incrementado" los salarios, ello a pesar de que el IPC acumulado de estos cuatro años ha supuesto "más de un 12 por ciento".

De este modo, el comité de empresa ha destacado que se ha estado negociando el convenio colectivo que les permitiera recuperar al "menos una pequeña parte" en caso no poder recuperar toda la pérdida de poder adquisitivo.

En esta línea, ha condenado la "postura inflexible" de la empresa con la pretensión "no solo de no mejorar las condiciones", sino también "quitar derechos" del convenio que la plantilla viene disfrutando en los últimos 30 años, tales como incapacidad temporal, aumento de la jornada o modificar la jornada de trabajo.

"La excusa que traslada al comité de empresa, no es otra, que el SES no permite mejorar las condiciones actuales, (aunque si vienen permitiendo que en torno al 50% de la plantilla, tenga condiciones económicas y sociales muy diferentes, por ello, o no es cierto estas afirmaciones de la empresa, o la mesa de contratación y por tanto la administración, está cerrando los ojos al permitir que esa parte de la plantilla no disfrute de los mismos derechos, y por ello, permitiendo una clara discriminación en un mismo trabajo y lugar)", según ha apuntado el comité de empresa.

De la misma manera, ha recalcado que pretende que el Plus Hospitalario no sea percibido por la plantilla, algo que el convenio provincial establece como "obligatorio" debido a las condiciones de riesgo que en estas instalaciones se producen.

En este sentido, ha apuntado el comité de empresa que todos los trabajadores de la provincia de Badajoz de las instalaciones hospitalarias y centros de salud lo cobran, "no solo por los acuerdos alcanzados en el convenio, sino que también por acuerdos con las empresas titules de los servicios de limpieza de ellos mismos, y como consecuencia de las sentencias condenatorias reconociendo los riesgos que se producen en ellos mismos".

"Al igual que no permitir las mejoras del convenio por el SES, esto, también y siempre según la empresa, es una imposición, por ello, no solo se pretende ir contra la plantilla sino, que también, contra los convenio colectivos, por ello, no creemos que la administración llegue a esos extremos", ha apuntado.

Finalmente, el comité de empresa ha destacado que los trabajadores se ven "obligados" a realizar estas movilizaciones y han pedido disculpas a las personas a las que pudieran afectar sus "justas reivindicaciones, por las cuales van a luchar "cuanto fuese necesario y mientras la empresa siga con las pretensiones referidas y el SES siga cerrando los ojos ante esta injusticia y concediendo los contratos de servicios con las bajadas tan importantes en las propuestas económicas y que la única forma de que las mismas sean competitivas, es a costa de las plantillas, por ello cómplices de estas situaciones", concluye.