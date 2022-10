Salaya: "Buena noticia" el archivo del caso de la legionela porque se cumplió la ley

Ep

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha calificado de "buenísima noticia" el archivo por parte de la Fiscalía de Extremadura de las diligencias de investigación penal del brote de legionela del pasado verano en la ciudad.



"No entendíamos que (la denuncia del Defensor del Paciente) pudiera tener otro fin más que el archivo de las diligencias, entre otras cosas porque el Ayuntamiento de Cáceres no solo ha cumplido con todo lo que le exigía le ley respecto al control sanitario de las fuentes públicas, sino con muchos análisis y pruebas que no se exigían", ha señalado.



Salaya ha recordado que los casos de legionela se suelen detectar en la ciudad cada verano por "el buen trabajo" de prevención que se hace en el mantenimiento de fuentes y de posibles focos de la infección. "Que haya legionela en verano es algo que no es deseable pero tristemente así ha pasado toda la vida con la subida de las temperaturas y el estancamiento de agua", ha aseverado.



En declaraciones a los medios este miércoles tras conocer que la Fiscalía de Extremadura ha archivado las diligencias de investigación que se abrieron por el brote, que afectó a una veintena de personas en la ciudad, de las que fallecieron cinco, el regidor ha reiterado que el Ayuntamiento de Cáceres tiene "un celo mayor" en los trabajos de prevención con la clausura de muchas fuentes públicas en verano.



Y, ha concluido que es una medida que se hace porque cuando las fuentes tienen poco uso el agua se acumula en los conductos y crece la bacteria de la legionela y, precisamente, "cuando cerramos las fuentes que menos se utilizan en verano es para evitar la legionela".