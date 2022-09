Salaya repetirá como candidato a Alcaldía de Cáceres sin pasar por un proceso de primarias

Ep.



El actual alcalde de Cáceres, Luis Salaya, repetirá como candidato del PSOE a las próximas elecciones municipales en mayo de 2023 sin tener que someterse a un proceso de primarias.



Los estatutos de su partido recogen que en localidades de más de 20.000 habitantes en las que se esté gobernando se puede repetir de candidato sin necesidad de someterse a ese proceso y, por eso, tanto desde la secretaría local, como la provincial, como la regional del PSOE se ha decidido que Salaya encabece de nuevo la lista.



En rueda de prensa este viernes en el salón de plenos del ayuntamiento cacereño, Luis Salaya ha anunciado que se ha tomado esta decisión de manera unánime por los órganos del partido para que, tanto él como su equipo, puedan dedicarse de lleno a la acción de gobierno en el último año de legislatura.



La falta de críticas internas y el apoyo del partido a la gestión que Salaya está realizando en la ciudad han contribuido también a esta decisión, según ha manifestado el propio Salaya, que se ha mostrado convencido de que el PSOE ganará de "forma amplia" las elecciones municipales en la capital cacereña.



Así, ha subrayado que los máximos responsable del partido en la región han decidido que "no era necesario" un proceso de primarias, ya que sería "absurdo y negativo" y solo supondría "una acción de maquillaje", puesto que nadie se ha posicionado para sustituir a Salaya y "no hay descontento" con su gestión.



"Ganaremos de forma amplia las elecciones y confío en que eso nos permita gobernar con más holgura y más comodidad", ha asegurado el actual alcalde en relación a esta legislatura en la que la minoría de su grupo le ha obligado a apoyarse en otras formaciones políticas, como Unidas Podemos y el concejal no adscrito Teófilo Amores, para sacar adelante algunas medidas entre ellas los tres presupuestos municipales.



A la pregunta de si su actual equipo de Gobierno le volverá a acompañar en las listas a los municipales ha respondido que "no hay prisa" por elaborar esa lista y que espera además ampliar su próximo ejecutivo local con más concejales, ya que ésta ha sido una legislatura "sacrificada" debido a la minoría en el gobierno.



MÁS APOYOS



Respecto a los próximos presupuestos ha avanzado que el objetivo es tenerlos listos en los próximos meses y ha señalado que confía en tener "más apoyos" para las cuentas de 2023 de las que ha tenido en los tres presupuestos anteriores.



"Buscaremos todos los apoyos que podamos", ha dicho el actual alcalde, que ha alabado la "lealtad" y la "paciencia" de Unidas Podemos respecto al cumplimiento de las medidas que se negociaron con la formación morada.



Salaya ha hecho estas declaraciones en el inicio del nuevo curso político tras la reunión mantenida en el grupo municipal socialista con la presencia de la secretaria local del PSOE y diputada nacional, Belén Fernández.