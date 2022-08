Propietarios de balsa agua utilizada en incendio en Sierra de Gata piden que se reponga

Ep



Los propietarios de una charca utilizada para apagar el incendio de la semana pasada en la comarca cacereña de Sierra de Gata han pedido a la Administración que reponga el agua utilizada.



La charca, situada en una finca particular en el término municipal de Villasbuenas de Gata, fue utilizada por los medios aéreos que participaron en la extinción del fuego para cargar el agua que ayudó a sofocar las llamas debido a la cercanía de esta infraestructura a los focos del incendio, que se inició en la tarde del miércoles en Santibáñez el Alto y que afectó a otros pueblos como Torre de don Miguel, cuyos vecinos tuvieron que ser evacuados por prevención.



Ahora, los propietarios han presentado un escrito en el Ayuntamiento de Villasbuenas de Gata (Cáceres) para que se ayude a que se reponga el agua y no mueran estos árboles, un proyecto de reforestación que se inició en 2013 y que, según los propietarios, está sufriendo "numerosas trabas" por parte de las administraciones extremeñas para salir adelante.



De hecho, según han informado los propietarios, la propia charca tiene abierto un expediente sancionador por parte del consistorio, a pesar de que cuenta con todos los permisos de la Confederación Hidrográfica de Tajo (CHT) y está incluida en el proyecto de plantación de la finca.



En un escrito recogido por Europa Press, los propietarios de la plantación de castaños piden a las administraciones autonómica y local que mantengan limpio los bosques, no solo como medida de prevención de incendios sino también como forma de generar riqueza y puestos de trabajo.



Además, solicitan que se construyan en el término municipal "grandes balsas que, aparte de generar puestos de trabajo en su construcción y mantenimiento, contribuirían a la extinción de estos incendios, de manera que los helicópteros puedan llevar con eficacia las labores de extinción cuando surgen estos desastres".



Según se subraya en el escrito, por la existencia de esta balsa "se han minimizado mucho las graves consecuencias del incendio, por no hablar del ahorro económico para la Administración", aseguran los propietarios, que han criticado que el proyecto 'Mosaico' de repoblación "no son más que palabras bonitas", ya que las trabas burocráticas y las normas medioambientales impiden llevar a cabo tradiciones de limpieza de montes, porque "las administraciones no permiten ni siquiera coger piñas, hojas o ramas como se ha hecho toda la vida, convirtiendo estas actividades en tediosas, lentas y llenas de trabas, y hasta de sanciones".



"Este exceso de burocracia en el que estamos inmersos, unido a una pésima gestión política fuerza a que los particulares no quieran seguir con sus cultivos y se vean obligados a tener que desistir de sus proyectos", lo que conlleva a tener "campos llenos de maleza, y bosques sin limpieza, donde el fuego se ceba cada vez que se inicia un incendio", asegura el escrito.



Ante ello, los propietarios de la finca donde se ubica la charca entienden que en una situación de emergencia como la del incendio de la semana pasada se pueda utilizar el agua para su extinción, pero ahora solicitan ayuda para salvar los árboles (castaños) y que no mueran por sequía.