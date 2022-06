Unidas Por Extremadura denuncia el abandono de la estación de autobuses de Coria

La portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha pedido a la Junta explicaciones sobre el "total abandono" de la estación de autobuses de Coria (Cáceres), debido a que lleva "más de dos años" esperando a que se licite el mantenimiento de la instalación.

En una pregunta formulada al Consejo de Gobierno autonómico, la formación exige que la Administración regional dé cuenta de las actuaciones que va a desarrollar para garantizar un servicio de "calidad" en dicha instalación.

En concreto, según ha explicado la Irene de Miguel, la estación de autobuses está "abandonada a su suerte". "No funciona nada, no hay ningún tipo de información, no se pueden comprar billetes y de la limpieza se está encargando solo el ayuntamiento", ha dicho.

Por ese motivo, según informa en una nota de prensa Unidas por Extremadura, De Miguel ha reclamado que el Ejecutivo del socialista Guillermo Fernández Vara dé cuenta, por escrito, de las actuaciones que se van a desarrollar en la estación de autobuses de Coria y el calendario de las mismas "para poder garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía".

Por otro lado, el portavoz de Unidas Podemos Coria, Neftalí Mahíllo, preguntará también por esta cuestión al equipo de gobierno de la ciudad en el pleno municipal que se celebra este mismo lunes.