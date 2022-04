Acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y Amores para aprobar Presupuesto Ayuntamiento Cáceres

Ep.



El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres ha logrado un acuerdo con el grupo municipal Unidas Podemos (UP) y el concejal no adscrito Teófilo Amores para aprobar los Presupuestos de 2022, con lo que el PSOE salva, por tercer año consecutivo, las cuentas municipales logrando los 13 votos necesarios de la mayoría de concejales.



La creación de una oficina municipal de vivienda para promover la emancipación juvenil, la gratuidad del autobús urbano para menores de 16 años de julio a diciembre, un carril bici en la Ronda de la Pizarra, una red de baños públicos y el impulso de la marca Festivales de Cáceres, son algunas de las peticiones de la formación morada para apoyar las cuentas, lo que supondrá un aumento de unos 3,5 millones de euros sobre el presupuesto inicial presentado por el Gobierno local.



Este montante se incorporará al borrador que ascendía a unos 75 millones de euros, por lo que el presupuesto final para este ejercicio se quedará en 78,5, una cifra similar a la de 2021. El aumento de las medidas propuestas por UP saldrá, principalmente, del superávit registrado tras la liquidación de las cuentas del año pasado, cuya cifra no se ha desvelado todavía.



Así lo ha explicado el alcalde Luis Salaya y la portavoz de UP, Consuelo López, en la rueda de prensa conjunta que han ofrecido este jueves para dar a conocer su acuerdo, tras las negociaciones que han tenido lugar durante varias semanas entre ambos grupos políticos, y que se centran en las áreas de vivienda, movilidad y cultura.



Por su parte, el concejal no adscrito Teófilo Amores también apoyará los presupuestos a cambio de que se reformen los patios antiguos del cementerio municipal, que se digitalice el archivo del camposanto y que se aumente el presupuesto del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), que son los requisitos que ha planteado.



En cuanto al acuerdo adoptado con UP, se ha cerrado la creación de una Oficina Municipal de Vivienda que se dotará, de momento, con 2,5 millones de euros (1,5 millones para la compra de viviendas y un millón para reformas), con el objetivo de crear una bolsa de alquileres destinados a los jóvenes para promover su emancipación.



Según ha explicado Salaya no se trata de un alquiler social, sino que las viviendas estarían repartidas por todos los barrios para ayudar a los más jóvenes a crear un proyecto de vida y que no tengan que marcharse fuera. "Este acuerdo es incuestionable y sienta el pilar de lo que será la futura política municipal", ha dicho el alcalde, que ha aclarado que la creación de este nuevo órgano no supondrá aumentar el organigrama municipal de puestos de trabajo de nueva creación.



En cuestiones de movilidad, UP ha propuesto la creación de un carril bici en la Ronda de la Pizarra, por lo que habrá que reformar el proyecto que ya se está ejecutando en su primera fase para incorporar esta nueva infraestructura al vial.



También se revisará el Plan Integral de Movilidad Urbana y Sostenible (Pimus) de tal forma que cumpla en su redacción y fin el contenido de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con 125.000 euros de inversión. Y se establecerá la gratuidad del autobús urbano para menores de 16 años, de julio a diciembre de este año; una medida que costará unos 400.000 euros y que se implementa para fomentar el uso del transporte público por los adolescentes con el fin de asentar hábitos de movilidad sostenible.



De forma paralela, se desarrollará un estudio para mejorar el servicio del autobús urbano en la ciudad y atender las propuestas de los ciudadanos, además de otras actuaciones en accesibilidad y la elaboración del Catálogo de Necesidades por Barrios para conocer las inquietudes de los vecinos en sus barriadas y mejorar sus infraestructuras.



BAÑOS PÚBLICOS Y MARCA CCF



Una red de baños públicos con la instalación de tres cabinas autolavables, con una inversión de 150.000 euros, o la conexión del barrio de Montesol con el Paseo Alto, con 210.000 euros de presupuesto, son otra de las medidas que integran el acuerdo entre los socialistas y los morados en el consistorio cacereño.



En el área de cultura, se creará la marca Festivales de Cáceres, con una asignación de 60.000 euros, para mejorar la gestión de eventos y lograr una coordinación y apoyo en el montaje, la difusión y la organización de los festivales que se suceden en la ciudad a lo largo del año.



Para ello, este mismo año se sacará a concurso la creación de un logotipo y se elaborará una ordenanza municipal específica para determinar las condiciones que se requieren para estar bajo el paraguas de la marca. La marca CCF permitirá a los promotores concentrarse en el cartel sabiendo que cuentan con luz, sonido, zona de almacenaje o recogidas de basura garantizada.



"Son acuerdos serios", ha destacado Salaya, que ha agradecido el "esfuerzo" y la "inteligencia" de los equipos negociadores para lograr este consenso que salva las cuentas "en una situación especial", ha dicho, en alusión a la minoría del gobierno y al contexto de crisis económica y social.



En parecidos términos se ha pronunciado la portavoz de UP, Consuelo López, quien ha reconocido la "valentía" del equipo de Gobierno al comprometerse a llevar a cabo estas propuestas que "mejoran la vida de los cacereños". "Hemos sido críticos pero ellos están gestionando y nosotros en la oposición y cada uno cumple su papel", ha explicado López, que ha recordado que ambas formaciones, PSOE y UP, firmaron un pacto de estabilidad en la legislatura que "no hay que romper por políticas electoralistas".



Muchas de las medidas que se incluyen en el acuerdo para los Presupuestos de 2022 entre los dos grupos ya estaban propuestas para otros ejercicios anteriores y se repiten porque no se han llevado a cabo. "Seguimos pidiendo lo mismo porque es en beneficio de Cáceres", ha zanjado López.



Tras el consenso alcanzado que garantiza la mayoría (9 votos del PSOE, 3 de UP y 1 de Amores), con el apoyo de 13 de los 25 concejales de la corporación, el borrador de presupuestos se llevará al Pleno para su aprobación inicial "en las próximas semanas", ha dicho Salaya.