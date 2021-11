Cupón Fin de Semana ONCE deja en Cáceres un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado en Cáceres un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años, en el sorteo de este pasado domingo, 28 de noviembre.



En concreto, el vendedor afiliado a la ONCE Teodoro Espada Pacheco es quien ha llevado la suerte a Cáceres con este Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años (240.000 euros en total), correspondiente a un cupón que ha vendido desde el quiosco situado en la avenida Antonio Hurtado, número 14 de la capital cacereña (calle Sánchez Manzano con calle Federico Ballel).



El cupón de la ONCE del 28 de noviembre estaba dedicado al gentilicio Cirbonero, perteneciente a quienes habitan en la localidad de Cintruénigo (Navarra), según señala la organización en una nota de prensa.

Cabe recordar que los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

De esta forma, la Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.