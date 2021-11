Cáceres sale a la calle para decir 'Basta ya' a la "pandemia" de la violencia machista

Ep

Representantes de diversos colectivos sociales, miembros de la comunidad educativa, sindicatos, políticos de los gobiernos del Ayuntamiento y la Diputación de Cáceres, y ciudadanía en general han salido un año más a las calles de Cáceres para participar en la manifestación del 25N con motivo del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, en la que se ha vuelto a gritar 'Basta ya' a los crímenes machistas y a la "pandemia" que suponen todas las clases de violencias de género.



La manifestación, convocada por la Plataforma Mujeres por la Igualdad de Cáceres, con pancartas con textos como 'Sin ti soy yo', 'Quien no se mueve no siente las cadenas', 'Todas igualadas', 'Que no te corten las alas', '¿A qué mujer de tu vida tienen que asesinar para que empieces a creer en la violencia de género?', o 'Ella no es la acusada, es la denunciante'.



A gritos de 'Ni una menos', unas 400 personas según datos de la Policía Nacional, han caminado hacia la plaza Mayor donde, en el Foro de los Balbos se ha leído un manifiesto y se ha desarrollado un acto en memoria de las mujeres asesinadas este año con la colaboración del ciclo superior de Igualdad del IES Al-Qázeres. El acto ha concluido con una actuación de alumnos del Conservatorio Superior de Danza que han puesto en escena una performance en relación al significado de este día.



La portavoz de la Plataforma de Mujeres por la Igualdad, Pilar Alonso, ha recalcado al inicio de la marcha que "hay muchísimas razones para manifestarse en un día como hoy" porque los datos de víctimas siguen siendo muy preocupantes, y por eso es "necesario" salir a la calle para que "empiecen a escucharnos, a poner fin a esta verdadera pandemia".



En cuanto al lema elegido para este año se ha mantenido el 'Basta ya' pero se le ha agregado 'Nos va la vida en ello' ya que, según ha explicado Alonso, tanto como mujeres como sociedad la lacra de la violencia machista es una cuestión de vida.



En parecidos términos se han manifestado algunas alumnas del ciclo de Igualdad del IES Al-Qázeres que también han participado en la manifestación porque "cualquier mujer puede ser víctima", ya que la sociedad "sigue siendo patriarcal" y a las mujeres "se nos invisibiliza, se nos cuestiona y se nos juzga".



"Por eso tenemos que salir todos a la calle para luchar por los derechos de todas porque esto no puede seguir pasando", ha dicho una de las alumnas. "Estamos aquí para reivindicar que cese la violencia hacia la mujer y para conseguir una igualdad porque nos están matando y hay un gran problema en la violencia indirecta que sufren también la gente joven", ha apuntado otra alumna.



Cabe recordar que la Oficina de Igualdad del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) de Cáceres ha atendido este año a 347 mujeres víctimas de violencia machista, ha registrado 87 denuncias, 33 quebrantamientos de órdenes de alejamientos y ha llevado a cabo 181 seguimientos de órdenes de protección, unas cifras importantes para una ciudad como Cáceres que no llega a los cien mil habitantes.



La organización convocante ha recordado que la violencia machista no solo es el maltrato físico, sino que hay "otros tipos de violencia" como el acoso físico y psicológico, la prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler etc, y "erradicar estas violencias pasa por erradicar el patriarcado, un camino que la agenda feminista tiene trazado desde hace mucho tiempo".



El objetivo de esta marcha a la que se han sumado muchas organizaciones en apoyo a las víctimas es también apelar a la conciencia de toda la sociedad para luchar por la igualdad y para construir, desde la educación, una sociedad más justa y tolerante.