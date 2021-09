Aprobada subida de impuestos en Cáceres con votos de PSOE, Unidas Podemos y Teófilo Amores

La Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Cáceres ha aprobado este jueves, la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) con los votos de PSOE, Unidas Podemos y el concejal no adscrito Teófilo Amores. El PP, Ciudadanos (Cs) y el concejal no adscrito Francisco Alcántara, han votado en contra.



También se ha dictaminado de forma favorable sobre el préstamo que se va a pedir de 8 millones de euros para la financiación del plan de inversiones previsto en el Presupuesto del 2021. Este punto ha salido adelante con la abstención de PP y Ciudadanos.



Sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la concejala de Economía, María Ángeles Costa, ha explicado que son tres las modificaciones principales. Se pretende recuperar el tipo impositivo al 0,75%; incorporar un tipo distinto y mayor (el 1%) para aquellos inmuebles cuyo valor catastral sea superior a 350.000 euros, excluidos los de uso residencial; y una disposición transitoria para el año 2022 para inmuebles urbanos cuyo uso sea el de comercio u ocio y hostelería para llevar a cabo una bonificación del 10%.



Costa ha señalado que este impuesto es uno de los más importantes para los Ayuntamientos, y ha recordado que la revisión de la ponencia de valores de la ciudad es de 1995 y que, además, durante la legislatura pasada el PP y Ciudadanos redujeron por dos veces el tipo impositivo, "sin ningún plan", algo a lo que el PSOE ya votó en contra.



"Hemos aprobado una batería de inversiones para nuestra ciudad, muy necesarias y demandadas por la ciudadanía", ha destacado la concejala, y por ello se ha propuesto recuperar ese 0,75% de tipo, que Corta ha calificado de "un aumento moderado", ya que a las familias les va a suponer una subida anual de entre 7 y 45 euros, en el caso del mayor valor catastral.



La propuesta más novedosa es el tipo especial para los inmuebles con un valor catastral de más de 350.000 euros, que está en la gran mayoría de Ayuntamientos de España, pero en Cáceres no se había contemplado, y el actual Gobierno cree que "es una forma más justa de contribuir".



En esta modificación se ha tenido en cuenta la situación vivida por sectores como el comercio, la hostelería y el turismo, y de ahí la bonificación durante el año 2022. De forma que el tipo será de 0,675% para los que tengan un valor catastral de menos de 350.000 euros y de 0,90% para el resto. "Con ello, la mayoría pagarán menos que lo que vienen pagando en los últimos años", ha apuntado.



"Queremos que esto repercuta en nuestros empresarios y empresarias", ha incidido, y por eso en el caso en que el titular no sea el que esté explotando el negocio, se va a poder acoger a esta bonificación siempre y cuando demuestren que han efectuado a favor del inquilino una reducción en el pago de la renta.



Con todas estas medidas en 2022 se pasará de una recaudación de 22,6 a 24,2 millones y de más de 25,1 millones para los siguientes ejercicios. Este dinero servirá para acometer inversiones necesarias en la ciudad y mejorar los servicios públicos.



IMPUESTO DE VEHÍCULOS



Por lo que se refiere a la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), Costa ha recordado que "Cáceres tenía una de las tarifas más bajas del país".



En este impuesto se incluye una modificación de algunas tarifas, pero no es una subida porcentual, sino que los vehículos que más incremento tendrán serán los más contaminantes. Se mantienen las tarifas de los ciclomotores y las motocicletas de menos de 125 centímetros cúbicos y, por ejemplo, en los turismos la tarifa pasa de 50 a 54 (para los de 8 a 11,99 caballos fiscales), y de 100 a 113 (para los de 12 a 15,99).



"Queremos que Cáceres siga siendo una ciudad de bajas emisiones", ha subrayado la concejala, y por ello se propone incrementar las bonificaciones del 50 al 75% para los vehículos automóviles de las clases turismos, camiones, furgones, furgonetas, vehículos mixtos adaptables, autobuses y autocares de motores eléctricos o híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diesel, eléctrico-gas) que minimicen las emisiones contaminantes.



También se modifica el sistema de autoliquidaciones, lo que facilitará y simplificará las gestiones por todos los contribuyentes, según informa el Consistorio cacereño en una nota de prensa.



"En tiempo de crisis, donde se ven dañadas las economías de las familias con menos ingresos, el Ayuntamiento debe asegurar recursos suficientes para garantizar el escudo social que permita a todos los vecinos y vecinas de Cáceres cubrir sus necesidades básicas. Hoy más que nunca se justifica esa moderada subida", ha resaltado.



PRÉSTAMO DE 8 MILLONES



En cuanto al préstamo, se hará una operación de crédito por un importe de 8.096.481 euros, con 2 años de carencia, cero euros de comisión de apertura, posibilidad de cancelación total o parcial sin coste, y amortización en 24 cuotas trimestrales.



Este dinero irá destinado a inversiones como el Plan de Infraestructuras Deportivas, en el que se incluye el arreglo de la cubierta y vestuarios del Complejo Ramos Guija, además de otros proyectos en instalaciones municipales.



También se llevará a cabo la ampliación y arreglo de las oficinas del cementerio; y un plan de inversiones para Aldea Moret de casi 2 millones de euros, "un barrio donde se ha invertido muy poco, por no decir nada en los últimos años", ha resaltado Costa.



Se construirá un Centro Cívico en Cáceres el Viejo; se impulsará la construcción del pabellón ferial, una red de baños públicos, y se llevarán a cabo las inversiones previstas en los presupuestos participativos del año 2021 por importe de 984.900 euros.



"Existe crédito adecuado y suficiente para hacerlo y con la situación que se proyecta en el futuro, es decir, el incremento de los ingresos por las dos modificaciones de ordenanzas, estimados en dos millones de euros, se podrá consignar anualmente en el presupuesto. Además al cumplir la estabilidad presupuestaria no necesitamos la autorización del Ministerio de Hacienda para solicitarlo", ha concluido Costa.