Los actos del 8M del Ayuntamiento de Cáceres incluirán un homenaje a Rosario Cordero

La ciudad de Cáceres no va a organizar el próximo 8-M ninguna manifestación masiva debido a la situación sanitaria derivada de la pandemia, pero el Ayuntamiento va a llevar a cabo un acto breve y con aforo limitado que incluirá un homenaje a la que fue presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, fallecida el pasado 24 de diciembre.



Además, una comisión formada por varias asociaciones y colectivos de mujeres de la ciudad preparan algunas actividades testimoniales para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en el que proponen que se cuelguen pancartas de los balcones o telas de color morado en señal de la lucha por la igualdad, entre otras cosas.



En cuanto al acto organizado por el Ayuntamiento cacereño cabe reseñar que se llevará a cabo el lunes 8 de marzo en el Foro de los Balbos, al aire libre, donde se colocarán 60 sillas para las autoridades e invitados a esta discreta ceremonia que comenzará a las 12,00 horas.



En ella se entregarán los Premios Mujer 8M del Consejo Sectorial de la Mujer a la empresaria turística y presidenta de la Federación Extremeña de Turismo Rural (Fextur), Victoria Bazaga, y a la periodista Elisa Blázquez, por su contribución a la lucha feminista. En el caso de Bazaga se trata del galardón de 2020 que no se entregó en su día debido a las retricciones decretadas por la pandemia.



También se leerá un manifiesto y se entregarán los premios 'Homenaje 2020', que fueron pospuestos por la situación de la pandemia, en los que se reconocerá la trayectoria de cuatro asociaciones que son o han sido integrantes del Consejo Sectorial de la Mujer. En este caso, el reconocimiento llegará a la asociación Superwoman, a la Asociación de Mujeres de Aldea Moret, a la Secretaría de la Mujer de CCOO y a la Asociación Margarita Nelken.



En el transcurso el acto se hará un homenaje a la ex presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero Martín, con la lectura de una semblanza de su trayectoria personal y profesional "en reconocimiento de su esfuerzo para conseguir la mejora de la vida de las mujeres en nuestra región", ha dicho la primera teniente de alcalde y concejala del área de Mujer, María José Pulido, en la presentación de los actos, que ha tenido lugar este miércoles.



Además, durante toda la próxima semana la fachada del edificio consistorial se iluminará de color violeta en homenaje a las mujeres y para "seguir lanzando ese mensaje de atención a las discriminaciones que hay que seguir combatiendo".



En su intervención, Pulido ha recordado que "la lucha por la igualdad tiene que venir desde la unidad de todos los movimientos sociales y desde la alianza entre mujeres y hombres, no porque suene bien o poético, sino porque es eficaz".



SITUACIÓN AGRAVADA POR LA PANDEMIA



La concejala ha explicado que la pandemia ha agravado las desigualdades que sufren las mujeres ya que, en este último año, las mujeres han cargado "casi en solitario" con las tareas de cuidados y con los problemas ocasionados por la crisis. "Hemos corrido más riesgos de contagio por nuestra doble exposición, porque las mujeres ocupan mayoritariamente el sector sanitario, hemos perdido nuestros trabajos y el confinamiento ha supuesto un recrudecimiento de la violencia machista", ha resaltado.



En esta línea, el Punto de Atención Psicológica del Ayuntamiento de Cáceres ha realizado en 2020 un total de 327 atenciones que se corresponden con 240 mujeres víctimas de violencia de género, ya que hay mujeres que son atendidas en más de una ocasión. La mayoría de mujeres que han acudido están en la horquilla de 36 a 45 años y de 46 a 55 años. Jóvenes de 18 a 35 años, han acudido 50, aunque Pulido ha alertado que "en ese tramo de edad se están produciendo agresiones pero no llegan a solicitar atención, por eso debemos redoblar los esfuerzos en sensibilizar".



Por otra parte, la concejala ha anunciado que el Ayuntamiento volverá a convocar con carácter urgente el plan de ayudas para la conciliación familiar por segundo año consecutivo. "Este año lo sacaremos de forma mejorada ya que el plazo de presentación de las solicitudes será más largo y se regularán los criterios para la adjudicación de las ayudas", ha subrayado.



Pulido ha recordado la importancia de la constitución de la Mesa Local de Violencia de Género, un órgano "importante" porque están representadas las instituciones que trabajan de una u otra forma con víctimas de violencia de género, lo que facilita la coordinación entre ellas.