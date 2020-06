El Ayuntamiento de Cáceres empieza a pagar las ayudas a empresas locales

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres ha empezado este miércoles a pagar las ayudas a las pymes y autónomos de la ciudad que se han acogido al plan de subvenciones para paliar los efectos de la crisis del Covid-19. De momento, el alcalde ya está firmando las resoluciones de pago y se espera que esta semana se hayan resuelto entre 300 y 400 de las casi 2.000 solicitudes que se habían presentado.



El alcalde cacereño, Luis Salaya, ha confirmado que cada día firma entre 35 y 40 expedientes concedidos para dar la orden de pago, por lo que el dinero empezará a llegar ya los empresarios. "Los primeros autónomos y empresarios van a recibir a lo largo del día de hoy los pagos en sus cuentas corrientes", ha asegurado el regidor en declaraciones a Europa Press.



Salaya ha incidido en que, de momento, se mantendrá la cuantía total del plan de ayudas en un millón de euros porque "ahora mismo el Ayuntamiento no está en condiciones de ampliar a dos millones", tal y como recoge la propia convocatoria. "Tenemos que ver cómo evoluciona la situación económica y la flexibilización de la regla de gasto", ha subrayado el regidor, que ha recordado que también se ha solicitado al Gobierno que permita utilizar todo el superávit de las arcas municipales para gestión local.



Además, ha vuelto a resaltar que no todos los empresarios que han solicitado las ayudas cobrarán el máximo, estipulado en 1.999 euros, y algunos se quedarán por debajo del "máximo del mínimo", es decir, que tampoco llegarán a los 999 euros por ayuda.



Por ello, cree que con ese millón de euros "se podrá atender un porcentaje mayor de lo que pensábamos", ha dicho Salaya este miércoles en declaraciones a Europa Press tras la presentación de una exposición fotográfica con imágenes del confinamiento.



"Hay muchos negocios, sobre todo en comercio, que tienen los locales en propiedad y que no tienen muchos gastos que justificar con la ayuda, por lo que habrá muchos empresarios que optarán a menos de mil euros porque no solo se trata de pedirlo, sino de justificar los gastos subvencionables", ha subrayado.



Cabe recordar que los gastos que pueden subvencionarse son alquileres, agua, luz, y otros recibos por lo que están destinadas a cubrir gastos de suministros que no se pueden eliminar legalmente desde el Consistorio.



Salaya ha agradecido a las gestorías el "buen trabajo" que están haciendo porque le consta que recomiendan que sus clientes soliciten la cantidad que "vayan a poder justificar sin dificultad" para que no tengan problemas a la hora de cobrarlos, ha concluido.