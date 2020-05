IMAS Cáceres ofrece terapia ocupacional, apoyo psicológico y podología gratis para mayores

Ep.

El Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) del Ayuntamiento de Cáceres va a prestar de forma gratuita y hasta final de año un servicio de terapia ocupacional, atención psicológica y podología a personas dependientes mayores de 65 años.

Se trata de un servicio extraordinario que no se había prestado nunca antes y que tiene como objetivo paliar el "importante deterioro" que han sufrido las personas mayores durante el confinamiento por el coronavirus.

"El confinamiento pasa factura física y psicológicamente en nuestros mayores y necesitamos un refuerzo importante para compensar este tiempo de parada", ha indicado el alcalde cacereño, Luis Salaya, este lunes en una rueda de prensa online.

Por ello, se va a poner en marcha un servicio de terapia ocupacional y estimulación cognitiva que permita acciones de rehabilitación y preventivas, como promoción de la movilidad, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional que realizarán profesionales cualificados.

También se ofrecerá un apoyo psicológico que consistirá en el acercamiento a personas mayores frágiles con riesgo de aislamiento o exclusión social. Se pretende, a través de técnicas psicológicas, conducir la situación de esta personas a la normalidad.

El servicio de podología dispondrá de tratamiento y aplicación de estas técnicas en sesiones de 30 minutos. "La finalidad de estos servicios será "complementar, rehabilitar y mantener la autonomía física, cognitiva y emocional de estas personas mayores", ha incidido el regidor, que ha explicado que los criterios de selección para ser usuarios de estos tres nuevos servicios serán los habituales del IMAS.

Por tanto, irán dirigidos a "personas que lo necesiten realmente" a través de una solicitud previa, por lo que no se sabe todavía cuántos usuarios podrán disfrutar de estos recursos.

"Estos tres nuevos servicios nunca se han prestado por parte del IMAS y se pondrán en marcha desde ahora hasta final de año para compensar este periodo y ayudar a nuestros mayores a salir de la situación y a superar las secuelas del confinamiento", ha recalcado Salaya.

"Es un servicio razonable, real, de aplicación directa y con una utilidad práctica importante para no dejar a nadie atrás en la salida de esta crisis", ha subrayado, al tiempo que insiste en que el Ayuntamiento tiene la "obligación" de ayudar a las personas mayores a superar esta situación.

AYUDAS PARA ADQUISICIÓN DE TABLETS

También para "no dejar a nadie atrás" el IMAS cacereño va a establecer una línea de ayudas para la adquisición de dispositivos digitales, concretamente tablets destinadas al refuerzo escolar para menores sin recursos económicos para "intentar reducir la brecha digital que se orgina en muchas familias a la hora de estudiar en casa".

Serán ayudas de una cuantía máxima de 150 euros por unidad familiar con la obligación de que el menor esté escolarizado tanto en colegios públicos como concertados. En esta convocatoria se destinarán un total de 15.000 euros.

"Se trata de apoyar a las familias en la compra de dispositivos móviles en un periodo en el que los cambios no van a ser solo en esta etapa sino que habrá un salto digital importante y tenemos que colaborar, en la medida de lo posible, en que nadie se quede atrás en ese avance digital de la enseñanza y en este periodo en el que ciertas actividades todavía no van a poder recuperarse", ha dicho Salaya en alusión a que los escolares no volverán a las clases este curso.