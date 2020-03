Charo Cordero: “No estamos solos, somos una gran familia y seguiremos caminando juntos"

De esta forma, la responsable de la institución provincial cacereña recalca que "llevamos ya más de una semana de restricciones que nunca habíamos pensado que podríamos llegar a vivir, restricciones que nos están llevando a pensar cada vez con más claridad y contundencia la necesidad que creo que todas y todos tenemos de socializar, de encontrarnos cara a cara, de charlar, de caminar juntos, de darnos la mano, de abrazarnos y de besarnos. Lo echamos en falta pero estamos también aprendiendo a hacerlo de distintas maneras"

Para Cordero, "estos días, a lo largo de los cuales nos hemos familiarizado sobremanera con la comunicación tecnológica, las redes sociales y los encuentros virtuales, desearía de todo corazón poder llevar a cabo una reunión multitudinaria con todas vosotras y todos vosotros, con la plantilla al completo de la Diputación de Cáceres, con los ayuntamientos de la provincia, con los vecinos y vecinas de cada uno de los pueblos y ciudades de Cáceres, poder mirarnos a los ojos y repetirnos que no estamos solos, que somos una gran familia y que seguiremos caminando juntos, mirando hacia delante y trabajando por el futuro que nos espera".

Asimisimo, añade que "sabiendo de la imposibilidad de llevar a cabo ese deseo, me dirijo a vosotros de este modo para, antes de nada, agradecer que estéis ahí y que estéis contribuyendo, cada uno desde su posición y función, a luchar contra este virus. Gracias de verdad porque me estáis haciendo más fácil sobrellevar estos días y la responsabilidad que sé que tengo y os debo".

La Presidenta de la Diputación de Cáceres ha recalcado que "estos días seguimos los miembros del Equipo de Gobierno tomando decisiones, seguimos, con los portavoces de los distintos grupos políticos, abordando las cuestiones esenciales para que la Diputación pueda continuar con su funcionamiento y servicios básicos a la población. Y esto es posible gracias al enorme esfuerzo que se está haciendo desde cada área de la Institución y muy especialmente desde el Área de Innovación y Provincia Digital".

También, subraya que "todo su equipo ha hecho posible que gran parte del trabajo se pueda realizar a través de las nuevas tecnologías, a través del teletrabajo, reduciendo así los riesgos para unos y para otros. Cada uno y cada una de las trabajadoras de la Diputación estáis contribuyendo a poder seguir atendiendo en la medida de lo posible a los ayuntamientos".

Cordero recalca que " no dejo de pensar estos días en vosotros, alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas, y todo el personal de los ayuntamientos de los pueblos, pedanías, alquerías, entidades locales menores, ciudades de la provincia. Sé de las dificultades para atender a vuestros vecinos, atenderles ante la incertidumbre que hoy tinta nuestros días. Sin embargo, a pesar de todo, estáis ahí, al frente de vuestros pueblos y ahí, con vosotros, queremos estar la Diputación, asesorando y ayudando en todo lo que requiráis. Es importante que nadie, absolutamente nadie se sienta hoy solo, que nadie nos sintamos solos, porque no lo estamos".

Junto con ello, recuerda que "a esto, sin duda, contribuís las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, nuestros bomberos del SEPEI, que estos días se han ofrecido a ayudar en la desinfección de los pueblos y ciudades de la provincia, el personal sanitario que con vuestra presencia y vuestro trabajo estáis haciendo que nos sintamos más fuertes, más seguros y más esperanzados, porque estáis haciendo ver la mejor parte del ser humano, contagiándonos, además, de ella".

Asimismo, ha añade que "pienso mucho estos días en la labor que estáis llevando a cabo en las residencias de mayores. Son ellos los más vulnerables física y anímicamente, pero los trabajadores y trabajadoras de estos centros estáis desempeñando una labor que casi diría mágica porque estáis consiguiendo que nuestros mayores no se encuentren solos y que, incluso, se sientan con fuerza y con ilusión para seguir disfrutando de sus días. Y todo esto a pesar de las dificultades que estáis viviendo en muchas residencias estos días. Lo sé. Sé de la impotencia que podéis sentir los que trabajáis en ellas y los alcaldes y alcaldesas, y ahí seguís, intentando levantar ánimos y moral".

Para Cordero, "nos quedan días difíciles, días de cumplir a rajatabla las normas marcadas desde el Gobierno. Sin duda, una de esas normas es la de quedarnos en casa. Es esta la mejor manera de luchar contra este enemigo que nos acosa. Para poder salir mañana, es imprescindible que hoy nos quedemos en casa".

Afirma que "son días para estar más unidos que nunca, más coordinados, como ya venimos trabajando con la Junta de Extremadura, la FEMPEX y la Diputación de Badajoz, y sabiendo que ningún esfuerzo es estéril en estos momentos. Después llegará otra tarea, la de reconstruir nuestras vidas, la de tomar decisiones y adoptar medidas y estar codo con codo con los autónomos y los pequeños y medianos empresarios que tanto estáis sufriendo en vuestras tareas, en vuestras economías. Sí, llegará el momento en que saldremos de esta crisis sanitaria y entonces será cuando comience la enorme tarea de la reconstrucción del tejido productivo de nuestra provincia. Ahí, os garantizo, estará la Diputación y estará desde el diálogo con la representación tanto de los trabajadores como de autónomos y PYMES".

La Presidenta de la Diputación Provincial concluye que, "no quiero terminar sin compartir un recuerdo muy especial para los que hoy lloran la ausencia de alguno de los suyos. Os quiero enviar un abrazo de todo corazón en estos momentos tan duros. También a todos los afectados por el virus y a sus familias, recordándoos que no estáis solos, que no estamos solos y tenemos que seguir todos juntos, porque saldremos, y saldremos antes si lo hacemos juntos".

Y, finaliza asegurando que "será entonces el momento de mirar hacia adelante para hacer que la normalidad vuelva a nuestra provincia, a nuestras casas, y cuando así sea, estoy convencida de que todos y todas seremos más grandes", deseando "ánimo y todo mi cariño para cada uno de vosotros y vosotras".