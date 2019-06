Rafael Mateos descarta el "cambio de cromos" en los pactos de Cáceres y Badajoz

Ep.

El candidato del PP a la Alcaldía de Cáceres, Rafael Mateos, ha descartado que haya un "cambio de cromos" en los pactos municipales en Cáceres y Badajoz respecto a la posibilidad de que su formación llegue a acuerdos con Ciudadanos (Cs) para que cada uno presida uno de los dos ayuntamientos más importantes de la región.

Mateos ha confiado en que en la capital cacereña se llegue a un acuerdo con la formación naranja y el apoyo externo del concejal de Vox para que él sea el próximo alcalde de la ciudad en el pleno de constitución del ayuntamiento, que se ha fijado para el próximo sábado, día 15, a las 11,00 horas.

"Creemos que lo mejor para Cáceres es un gobierno que lidere el PP y que esté en coalición con Ciudadanos y con Vox apoyando la estabilidad de ese gobierno", ha explicado, al tiempo que aclara que el acuerdo con la formación de Albert Rivera pasa por un gobierno municipal liderado por el PP, que ha sido la segunda fuerza más votada.

"No nos planteamos otra opción", ha zanjado, en alusión a que pudiera ser el candidato de Cs, Francisco Alcántara, el próximo alcalde cacereño.

Para Mateos "no tiene ningún sentido que una capital de provincia la lidere la tercera fuerza", ha recalcado, e insiste en que "no hay lotes" de intercambio de alcaldías, aunque sí ha reconocido que el comité nacional de pactos de Cs está coordinando los acuerdos a nivel municipal pero "no" cree que haya "un cambio de cromos".

PROPUESTAS ASUMIBLES

"Mi obligación es velar por el interés de Cáceres y por el interés de los cacereños y eso es lo que estoy haciendo", ha subrayado Mateos, que apela a la "transparencia" con la que se están llevando las negociaciones con Cs.

De momento, la única reunión formal ha sido con el candidato de Cs, Francisco Alcántara, en la que se plantearon una serie de cuestiones sobre las que el PP dijo que "no había ningún escollo en asumir", aunque sobre alguna de esas propuestas se pidió más información para concretar pero "ninguna de ellas es de imposible cumplimiento por parte del PP", ha dicho.

Así, el PP está a la espera de que el comité nacional de pactos de Ciudadanos "le traslade a los compañeros de Cáceres cuál debe ser la postura a adoptar", ha incidido el 'popular', que insiste en que el centro-derecha suma el 54% frente a "las fuerzas de izquierda" tras los resultados de las pasadas elecciones del 26 de mayo, por lo que confía en la posibilidad de formar un gobierno de forma "inminente".

El candidato 'popular' ha recalcado que el objetivo es conseguir un gobierno "estable" para "los próximos cuatro años" en la ciudad por lo que su deseo es que, a partir del próximo sábado, "el ciudadanos sepa que la administración local va a estar a su lado sin problemas internos y dando estabilidad a la ciudad".

"Esa es la premisa que ha puesto el PP encima de la mesa para dar a la ciudad progreso y tranquilidad y sobre eso vamos a construir ese gobierno de centro-derecha que quisieron los ciudadanos el 26 de mayo", ha insistido Mateos, que ha añadido que "no ha habido un veto a Vox" por parte de Cs y que lo que se estipuló era que, tras una segunda reunión con la formación naranja, si se llegaba a un acuerdo se plantearía la posibilidad de reunirse con Vox, bien a dos bandas (PP-Vox) o a los tres implicados.

Así, una vez que en Madrid Cs y Vox se han sentado a hablar parece que este no será un problema en Cáceres y, según ha incidido Mateos, "la foto no será un impedimento para hacer un gobierno en ningún sitio porque lo importante es el programa y el proyecto político que se ponga encima de la mesa", ha señalado a preguntas de los medios sobre este asunto tras la rueda de prensa de la junta de gobierno local que se ha celebrado este lunes.

"En los próximos días o en las próximas horas tendremos que tener alguna pronunciación", ha dicho.