La negativa de Ciudadanos a negociar con Vox acerca la Alcaldía de Cáceres al PSOE

La directriz del Comité Nacional de Pactos de Ciudadanos (Cs) de no negociar con Vox y la negativa del partido de Santiago Abascal a no apoyar gobiernos en los que no participen en la negociación, acerca la Alcaldía de Cáceres al PSOE ya que, PP y Cs necesitan del voto de Vox para poder formar gobierno, mientras que la formación naranja y PSOE sumarían una mayoría suficiente por sí solos.

Así, a pesar de que Cs ha apuntado que su socio preferente es el PP, en el caso de la capital cacereña ambas formaciones suman 12 concejales -siete de PP y cinco de Cs- de los 25 que conforman la corporación, por lo que se hace necesario el voto del concejal de Vox, Téofilo Amores, para conseguir los 13 votos de la mayoría. El PSOE, que ganó las elecciones, consiguió 9 ediles y Unidas Podemos otros tres, con los que no suman mayoría en el bloque de izquierdas.

El cabeza de lista de Cs, Francisco Alcántara, ha insistido este miércoles en que "no" se van a sentar a negociar con Vox y optan por un pacto a la andaluza con PP y Cs en un gobierno de coalición y con el apoyo puntual de Vox para la investidura del 'popular' Rafael Mateos.

Alcántara y Mateos ya han mantenido un encuentro formal el pasado lunes en el que Cs presentó un documento con 25 puntos que el PP ve "asumibles". Ahora, Cs está a la espera de que el Comité Nacional de Pactos le indique cuáles son las directrices que debe plantear en una posible negociación con el PSOE.

Para la reunión con el candidato socialista Luis Salaya no hay fecha de momento, según ha confirmado Francisco Alcántara a Europa Press, quien ha añadido que el objetivo es conseguir para Cáceres "un acuerdo que sea bueno y estable" y que "cambie la senda en la que estaba inmersa la ciudad".

A la pregunta de para cuándo podría estar ese acuerdo, Alcántara ha recordado que el ayuntamiento se constituirá el próximo 15 de junio. "Hasta el último momento hay tiempo", ha recalcado, al tiempo que insiste en que "no hay nada cerrado" y lo único claro es que Cs formará parte del Gobierno local "con unos o con otros".

"LA DECISIÓN LA TIENE CIUDADANOS"

Mientras, el concejal electo de Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Téofilo Amores, ha mantenido que "la decisión la tiene Ciudadanos" porque, aunque no pretende formar parte del futuro Gobierno local, sí quiere participar en las negociaciones y que éstas sean a tres bandas (PP-Cs-Vox), porque "no tendría sentido acordar algo con el PP y que luego Ciudadanos no lo apruebe", ha dicho.

De hecho, Amores ha mantenido un encuentro "informal" con el candidato del PP a la Alcaldía cacereña, Rafael Mateos, a quien ha trasladado su apoyo a un gobierno bicolor que Vox apoyará si se le tiene en cuenta a la hora de los acuerdos programáticos.

"Queremos sentarnos con los dos", ha insistido Amores, quien añade que en los programas electorales de las tres formaciones hay "un alto porcentaje de coincidencia" en asuntos como la revitalización empresarial de la ciudad, la recuperación de la Ribera del Marco, o el impulso al comercio local, entre otros temas.

El concejal de la formación de Santiago Abascal ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que "no es serio" que la negociación para formar Gobierno se apoye solo en una parte, en alusión a los acuerdos a los que podría llegar Vox con el PP, ya que eso "no daría garantías" de que se cumpliesen si después el Gobierno se forma con Cs.

"No nos pueden negar la posibilidad de negociar y resulta un poco extraño que no nos podamos sentar a hablar los tres", ha recalcado Amores, quien reprocha a la formación de Albert Rivera que se rija por las "directrices" que ordena el partido en Madrid antes que por los votantes de Cáceres. "Nosotros nos debemos a los que nos han votado", recalcando que "la decisión la tiene Ciudadanos".