Cordero espera que decisión sobre futuro uso del Hospital Montaña Cáceres llegue "pronto"

La presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, espera que la decisión sobre el futuro uso del Hospital Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres llegue "pronto" de la mano de la comisión que se ha creado para dirimir a qué se destinará este edificio, situado en una parcela de casi cuatro hectáreas en pleno centro de la ciudad, y que quedará vacío cuando sus servicios sanitarios se trasladen definitivamente.



La comisión, formada por representantes de los tres grupos políticos (PSOE, PP y Ciudadanos) y el Ayuntamiento de Cáceres, ha encargado un informe al Área de Infraestructuras de la institución provincial para ver cuál es la situación estructural y si hay "alguna irregularidad arquitectónica" en el edificio que tiene 126 años y que, aunque ha tenido un mantenimiento como hospital, hay que saber cómo se encuentra.



Lo que no quiere Cordero es que pase como en Badajoz, donde el edificio del antiguo Hospital Provincial quedó vacío en 1987 y "no han tenido una decisión" hasta la legislatura pasada por "problemas" que surgieron entre la diputación y el ayuntamiento pacense.



"Debemos aprender de lo que no se tiene que hacer y tomar una decisión pronto para que este lugar tenga una actividad que dé vida a la ciudad y a la provincia de Cáceres", ha señalado Cordero este miércoles al ser preguntada sobre este asunto tras la inauguración de una exposición de documentos que muestra la historia del edificio.



Así, ha recordado que hay "muchas propuestas" para su destino como hacer una residencia de mayores, como propone la Agrupación Vecinal; crear la nueva sede administrativa de la propia Diputación Provincial; dedicarlo a dependencias universitarias, o una gestión privada para un hotel, que es la propuesta del grupo que va a construir un establecimiento hotelero de lujo en el Palacio de Godoy, con el que no ha habido ninguna reunión todavía, según ha confirmado Cordero.



"No quiero cerrar ninguna posibilidad porque tiene mucha superficie que puede ser ocupada", ha subrayado la presidenta que aboga por "abrirse a todas" las propuestas y pedir "prudencia" para que sea la comisión formada por la nueva corporación provincial la que decida a qué se dedica. "Hay que dejar el espacio abierto y que la nueva corporación que entre tome esta decisión tan importante", ha concluido.



Aunque no se descarta ninguna de las posibilidades sí asegura que "debe ser un proyecto que dé vida a la ciudad". "Yo creo que en eso estarán de acuerdo todos los cacereños", ha señalado Cordero. "Será una de las grandes decisiones de la nueva corporación provincial", ha concluido la actual presidenta que defiende que "cuanto antes se tome esa decisión, será mejor".