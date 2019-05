Nevado: La Junta no ha cancelado la concesión de explotación de mina de litio en Cáceres

Ep.



La alcaldesa en funciones de Cáceres, Elena Nevado, ha señalado que la Junta de Extremadura no ha cancelado la concesión de la explotación de la mina de litio en Valdeflórez, sino que, atendiendo a un informe jurídico, lo que ha hecho ha sido archivar la solicitud por un "error" en un procedimiento.



Nevado ha señalado que la Junta lo que ha hecho ha sido atender a un informe jurídico que ha detectado un error en un procedimiento y, por lo tanto, "no ha tenido más remedio que atender a esas cuestiones de carácter jurídico" que ponen de manifiesto que se ha tramitado de manera "incorrecta" un requisito de publicidad, es decir, "una publicación que se les ha olvidado hacer".



Por tanto, subraya la regidora cacereña, "la Junta no ha cancelado absolutamente nada", por lo que la explotación minera "sigue encima de la mesa".



En esta línea, ha señalado que si la Junta "pretende ponerse una medalla" con este asunto, no debería "engañar a los ciudadanos", así como le ha pedido que diga "exactamente lo que ha hecho, que ha sido archivar un procedimiento que no cumplía un requisito de publicidad".



Finalmente, Nevado puntualiza que en el momento en que la empresa presente el expediente y este sea publicado correctamente, será entonces cuando la Junta "se tiene que mojar y decir si quiere este proyecto de explotación o no lo quiere".



Cabe recordar que este pasado miércoles, la Junta de Extremadura informaba que había resuelto cancelar la solicitud de concesión de explotación de la mina de litio de Cáceres.



Lo ha hecho en una resolución de la Consejería de Economía e Infraestructuras que se basa en el dictamen "preceptivo" y "vinculante" de la Comisión Jurídica de Extremadura en el que se concluye la "nulidad" de la Resolución de 13 de octubre de 2016 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas por la que se otorgó el permiso de investigación de dos cuadrículas mineras, denominado Valdeflórez, en el término municipal de Cáceres, y la autorización del plan de restauración a Tecnología Extremeña del Litio.