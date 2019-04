Unidas Podemos Cáceres aúna cinco formaciones para "dar un cambio real a la ciudad"

Ep.



Unidas Podemos por Cáceres ha presentado su candidatura, encabezada por la actual concejala en el ayuntamiento cacereño Consuelo López, en la que aúna a cinco formaciones (Podemos, Izquierda Unida, Extremeños, Coalición por Cáceres y Equo) que han decidido confluir para "dar un cambio real a la ciudad".



Estas formaciones, que en 2015 concurrieron por separado a las elecciones municipales, hubieran podido conseguir cinco concejales en caso de presentarse juntas. En la actualidad, Cáceres Tú-Podemos tiene dos ediles que vuelven a encabezar esta confluencia: Consuelo López e Ildefonso Calvo.



En el número tres va Raúl Martín (IU), el cuarto puesto es para Virginia Iniesta (Coalición por Cáceres), el quinto para María José Castro (Podemos), mientras que el sexto es para Extremeños con Daniel Gordo. El séptimo puesto es para Luis Jesús García (Podemos), y la lista se completa con Noelia Barrantes (Equo). Carmen Merino, María Fuentes, Milagrosa Carrero y Juan Carlos Martín son otros nombres que figuran en la candidatura.



Consuelo López ha señalado que, si se tiene en cuenta lo que ocurrió en 2015, las perspectivas de esta coalición "son buenas" y más "si se tiene en cuenta que el voto de derechas se dividirá más todavía", ha indicado, en alusión a la entrada de Vox en la escena política municipal.



Respecto a los posibles pactos postelectorales, López no ha querido aventurar su postura aunque sí concluye que "no" se dará apoyo "a ningún partido de la derecha vayan solos o en coalición" y "el PSOE tendrá que ganárselo", apuntan desde Unidas Podemos.



Así, la cabeza de lista ha explicado que la decisión de confluir bajo una sola sigla es para tener "más capacidad de sumar" y porque "era un mandato de la ciudadanía que la izquierda se ponga de acuerdo para que haya un cambio real en esta ciudad".



"Presentamos una candidatura diversa con gente de distintos sectores y ambientes, con autónomos, parados, empresarios, trabajadores públicos, profesores universitarios, trabajadores sociales", ha indicado López, que ha explicado que la encabezan ella y Calvo porque llevan cuatro años en el ayuntamiento y esto es un "plus" para saber cómo funciona la administración.



Por su parte, Raúl Martín, coordinador local de Izquierda Unida ha destacado que el acuerdo ha llegado cuando se han dejado al lado los "personalismos" y se ha puesto encima de la mesa que todas las formaciones tienen más del 90 por ciento de "cosas en común". "No podíamos tirar por la borda esas cosas comunes por pequeños detalles que nos separan", ha subrayado en una rueda de prensa ofrecida este jueves en la capital cacereña.



Desde Extremeños, su responsable local Daniel Gordo, ha explicado que ha decidido formar parte de esta confluencia porque era "el espacio más adecuado a su proyecto", mientras que Noelia Barrantes (Coalición por Cáceres), añade que ellos quieren llevar los recursos sociales al ayuntamiento.



Vivienda digna, más gasto social, defensa de los derechos fundamentales, hacer del ayuntamiento "una administración más decente y democrática", una ciudad más cohesionada, un Cáceres "verde y sostenible" y defensa de los servicios públicos, son las principales premisas de esta coalición.



Para la toma de decisiones del grupo se creará un órgano conjunto con representantes de todos los partidos que forman la coalición y ahí se aprobarán la cuestiones "decisivas", según han explicado.