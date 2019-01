El PP cree que el Gobierno "aplaza el futuro" de la provincia de Cáceres

Ep.

El presidente del PP en la provincia de Cáceres, Laureano León, ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez "aplaza el futuro" de la provincia de Cáceres por el "tijeretazo" de las inversiones en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ya que algunos proyectos previstos o "desaparecen" de las cuentas o se aminoran sus partidas.

Por ello, León ha avanzado este martes en rueda de prensa que su partido "trabaja" para elaborar enmiendas parciales para que se incorporen a los presupuestos y se vuelvan a recoger proyectos que han decaído en las cuentas del PSOE.

La reforma del Museo Provincial, la depuradora o la reforma de la Ribera del Marco en Cáceres; la actuación en la avenida Martín Palomino de Plasencia; la variante de Malpartida de Cáceres o que no se aplacen las infraestructuras ferroviarias son algunas de las peticiones que los 'populares' prentenden que se recojan en los PGE.

"No queremos que se siga aplazando el futuro de Cáceres y su provincia por las concesiones que el Gobierno hace a los nacionalistas", ha subrayado el presidente provincial del PP, quien ha asegurado que "se quitan inversiones de aquí y se ponen en Cataluña", por lo que los extremeños en general y los cacereños, en particular, "resultan muy perjudicados".

Por ello, se presentarán enmiendas con el objetivo de que "las inversiones no se mermen" y "no se asfixie a los cacereños frenando el crecimiento de la provincia", ha insistido León, quien ha calificado los PGE de "letales" para Cáceres y "para todos los españoles" porque plantean "más impuestos", "menos crecimiento económico", "más paro" y "no tienen credibilidad".

"Los Presupuestos Generales del Estado que se pretenden aprobar no responden a una estrategia que conduzca a la creación de empleo, sino que únicamente obedecen a un intento desesperado de Pedro Sánchez para seguir ocupando la Moncloa", ha sentenciado.