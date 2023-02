Gragera asume los "errores" en organización del Carnaval, cuya gestión critica la oposión

Ep

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha asumido los "errores" que se "hayan podido cometer" por parte del ayuntamiento en la organización del Carnaval de la ciudad, Fiesta de Interés Turístico Internacional celebrada del 17 al 26 de febrero.

No obstante, no se pueden "obviar" las "magníficas veladas" que se han vivido en los cinco primeros días o en el segundo fin de semana también en Entrepuentes a pesar de la lluvia "de última hora", o este pasado domingo con actos en Valdepasillas, a la vez que ha citado el domingo 19 con el Gran Desfile del Carnaval, el Concurso de Murgas o el sábado 18 con una jornada "absolutamente multitudinaria".

"Hay muchas cosas buenas de este Carnaval, asumiendo los fallos, y proponiendo mejoras como vamos a hacer desde ya. Y eso supone reconocer todos los errores que se hayan podido cometer por parte de este ayuntamiento", ha recalcado el regidor, que ha hecho hincapié en que "hay mucho bueno" y "otras cosas que, obviamente, no lo han sido y que hay que mejorar".

Además, ha tildado de "interesante" que "todos" en cuanto a la corporación y al resto de instituciones se sentaran y vieran de qué manera pueden ayudar a hacer el Carnaval "aún más grande", tras lo que ha expuesto que han pedido "durante mucho tiempo" ayuda y soporte de otras administraciones, y este año "ya" han "constatado" que, con las dimensiones de esta fiesta, van a necesitar "mayor ayuda institucional de otros, asumiendo los errores propios", además de hablar con los afectados e intentar "trabajar desde ya" en mejorar el Carnaval de 2024.

Y es que, para Gragera, este Carnaval a pesar de la lectura "catastrofista" de la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, "ha sido un récord de participación" de las comparsas y grupos menores, mientras que en las murgas se han recuperado las preliminares y un Concurso de las mismas "como era antaño", por lo que "ha habido muchas cosas positivas" y "por supuesto también ha habido cosas que mejorar".

"Faltaría más y más en una fiesta de estas dimensiones y con un programa de esta duración. Lo primero, asumir que hay cosas que mejorar, por supuesto", ha remachado el alcalde, que ha explicado que estos días ha estado hablando con miembros de comparsas o de grupos carnavaleros "asumiendo que hay cosas que hay mejorar", y que "no solo" se puede quedar con la "parte negativa e interesada" que la oposición "siempre" traslada de una fiesta que ha sido "de récord", gracias a la gente del Carnaval, "por supuesto".

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

En el pleno ordinario celebrado este lunes, en el que el portavoz del PSOE, Ricardo Cabezas, se ha referido al Carnaval de Badajoz y ha preguntado en concreto por la devolución de 1 euro del importe de las entradas del Concurso de Murgas, y por cuándo se va a poner el equipo de gobierno a trabajar en una ordenanza de precios públicos establecida.

En una rueda de prensa anterior, Cabezas ha tachado la organización del Carnaval de "pésima, sin paños calientes", y ha expuesto que el Grupo Socialista se mimetiza con las críticas expresadas estos días por los carnavaleros ante esta fiesta, a la vez que ha sostenido que, cuando estaba dando esa comparecencia a primera hora de la mañana, el concejal de Ferias y Fiestas, Francisco J. Gutiérrez, ya debería estar cesado y se ha preguntado "¿qué más tiene que pasar para que eso ocurra?"

Y es que, para el portavoz socialista, si el alcalde "se vende como el nuevo PP, no le queda otra que cesar a este concejal del viejo PP", pero no por esto último sino "por gestionar mal el Carnaval", como también Gragera "es responsable de este colosal fiasco por no estar encima ni implicarse".

Un Carnaval que ha pasado a contar con 10 días de celebración, y cuyas nuevas actividades en su segunda semana ha resumido como una programación "sin nivel y el trabajo suficiente para que fuera un éxito", "sin medios, sin cuidar y sin comunicar en condiciones", como también ve entre los asuntos a corregir la instalación de más baños o que se precisa de más Policía Local y aboga, en relación a su ampliación, por que empiece antes y termine con el Entierro de la Sardina del martes.

También la portavoz de Unidas Podemos, Erika Cadenas, se ha referido en el pleno al Carnaval y a la "sobradamente conocida pésima y nefasta organización de la gestión" de esta fiesta por parte del equipo de gobierno del ayuntamiento, el concejal del área y el alcalde, "que es el máximo responsable de toda esta falta de previsión, de planificación, de desorganización, de falta de cariño que se le ha puesto a nuestro Carnaval internacional", sobre el cual ha preguntado por los errores en las puntuaciones del Concurso de Murgas y en los premios de los artefactos.

Cadenas también ha interpelado por los baños públicos, sobre los cuales ha criticado que el centro de Badajoz y San Roque en el Entierro de la Sardina se ha convertido en Carnaval "en un gigantesco charco de orines" y ha preguntado si el equipo de gobierno no ha podido prever que hacían falta más baños, así como si no iba a haber dimisiones o "ni siquiera "una disculpa" a los colectivos carnavaleros, a los que "han maltratado durante los diez días de Carnaval" en su "peor año en cuestión de organización".

También ha criticado la gestión del Carnaval el concejal no adscrito y delegado de Limpieza y Poblados, Alejandro Vélez, que ha rogado que el alcalde pida "disculpas" por "todas las vicisitudes" que han tenido lugar en Carnaval, y tanto a los participantes, como a los protagonistas de esta fiesta y a la ciudad "porque, aunque haya sido de récord", "al final los pitos se han sobrepuesto al récord".

BALANCE DEL CONCEJAL DEL ÁREA

Tras el pleno, el concejal de Ferias y Fiestas, Francisco Javier Gutiérrez Jaramillo ha valorado el Carnaval, el "mejor" de su historia del que ha destacado, como el alcalde, el "récord" de asistencia de personas que se sitúa en el entorno de las 625.000, y que, a priori, se estima que supone un impacto económico en la ciudad de unos 15 millones de euros, por lo que todos los indicadores muestran que se ha tenido "el mejor Carnaval", lo cual "ha exigido mucho" a carnavaleros, fuerzas de seguridad, sanitarios o trabajadores municipales de limpieza o la hostelería.

En su intervención, ha reconocido que era la primera vez que se enfrentaban a un Carnaval "tan masivo", que la fiesta "nos ha superado con creces cualquier expectativa en cuanto a visitantes, participación, recursos o esfuerzos" y que, ante "algo tan grande", "es lógico que exige asumir las críticas, reconocer los fallos, que los ha habido" y "por supuesto pedir disculpas" a todos aquellos que hayan podido sentirse "agraviados" por desajustes en la organización de esta fiesta.

Gutiérrez Jaramillo, que no se plantea dimitir, se ha mostrado "consciente" de la necesidad de intensificar la limpieza y el número de urinarios y ha destacado que hay que aumentar el presupuesto, "fundamental" si se quiere hacer un Carnaval de 10 días, sobre cuya duración es partidario de alargarlo de forma posterior al martes del Entierro de la Sardina, a la vez que ha reclamado el respaldo económico de la Junta de Extremadura, que este año ha aportado 19.000 euros, mientras que tacha de "una vergüenza" que la Diputación de Badajoz "aporte cero euros".