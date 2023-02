Vergeles lanza un mensaje de "tranquilidad" sobre el Hospital Santa Justa de Villanueva

Ep.

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha lanzado un mensaje de "tranquilidad" sobre el Hospital Santa Justa de Villanueva de la Serena, tras la decisión de la empresa privada que lo gestionaba de marcharse de este centro.

De igual forma, y sobre dicho centro, Vergeles ha recordado las declaraciones realizadas por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que reafirmo que el hospital se integrará en el Servicio Extremeño de Salud (SES).

"Nosotros estamos para resolver los problemas de la ciudadanía extremeña. Entendemos que ahí ha habido, por distintas circunstancias, una serie de circunstancias que nos obligan a que tengamos que repensar y así lo ha expresado la empresa. Nosotros repensaremos lo que tenemos que hacer con el Hospital de Santa Justa", ha apuntado a preguntas de los medios.

De este modo, ha recalcado que se debe estar "tranquilos" y que "nadie se va a quedar fuera de esa atención", sobre todo, ha incidido, en este momento en el que todavía "no está completo" el Hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena.

"En este momento necesitamos todavía una serie de infraestructuras en este área de salud", ha apuntado.

El consejero extremeño ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, momentos antes de inaugurar, en Don Benito (Badajoz), la III Jornada Científica de la Sociedad Extremeña de Otorrinolaringología.

ESPECIALIDAD QUE ESTÁ AVANZANDO

Sobre la especialidad de la Otorrinolaringología, José María Vergeles ha señalado que está avanzando y que su campo es cada vez "más amplio" por varios motivos, entre ellos porque muchas de las cuestiones que aborda son frontera con otras especialidades y porque las intervenciones quirúrgicas a través de la nariz es una vía que permite una cirugía con menor invasión.

Así, ha puesto de relieve que se ha encontrado que el abordaje de la cirugía a través de la nariz supone una "vía anatómica excepcional" para hacer una cirugía mínimamente invasiva, de ahí, ha dicho, que la Sociedad Española de Otorrinolaringología reclame que la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud amplíe la especialidad de cuatro a cinco años y también que se le ponga el "apellido" de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello.

"Los otorrinos no solo se dedican a la audiología, no solo se dedican a la cirugía de nariz, no solo se dedican a la cirugía de laringe, no solo se dedican a la otoneurología sino que también hacen y reparan lesiones que son faciales, también intervienen con otros especialistas en otros campos que permiten esa vía y tienen que hacerlo necesariamente por el conocimiento que ellos tienen de la anatomía y por lo tanto yo creo que el compromiso que adquirió la ministra Darias con el presidente de la Sociedad Española de Otorrinolaringología es algo a tener en cuenta y a que lo evaluemos por parte de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud", ha planteado.

También ha celebrado que, en el ámbito de la comunidad autónoma, y en concreto del área de salud de Don Benito-Villanueva, desde hace tres años está acreditado el servicio de Otorrinolaringología para la formación de especialistas.