La Junta no dejará "tirado" a "ningún trabajador" del Hospital Santa Justa

La Junta de Extremadura no va a dejar "tirado" a "ningún trabajador" del Hospital Santa Justa de Villanueva de la Serena (Badajoz) tras la "decisión" de la empresa privada gestora del centro de "marcharse" del mismo.

De este modo, el Ejecutivo autonómico está buscando "posibles soluciones" para el citado hospital, e insiste en que va a "intentar garantizar" los "puestos de trabajo" actuales, según ha explicado a preguntas de los medios en rueda de prensa este miércoles, día 1, en Mérida tras el Consejo de Gobierno autonómico el portavoz de la Junta, Juan Antonio González.

"No vamos a dejar a ningún trabajador tirado" y se están buscando "posibles soluciones", ha espetado, al tiempo que ha incidido en que la Junta "respeta" la "decisión" de la empresa.

"Estamos buscando las posibles soluciones al hospital lamentando la decisión de la empresa privada de marcharse del hospital", ha aseverado.

"Nosotros desde la Junta de Extremadura en estos momentos lo que podemos decir es que no vamos a dejar a ningún trabajador tirado. Se están buscando las posibles soluciones... Nosotros respetamos la decisión que ha tomado la empresa y desde la Junta de Extremadura lo que tenemos que decir es que ningún trabajador que ahora mismo está en ese hospital lo vamos a dejar tirado. Lo que estamos buscando son las posibles soluciones que le podamos dar a ese hospital, lamentando la decisión que la empresa privada ha tenido de marcharse del hospital", ha insistido González.

"En estos momentos estamos buscando esas fórmulas, pero lo que queremos es garantizar que a ningún trabajador lo vamos a dejar tirado, o sea que vamos a intentar garantizar esos puestos de trabajo", ha recalcado.

EL ALCALDE AFIRMA QUE EL HOSPITAL NO CERRARÁ SUS PUERTAS

Cabe apuntar que este pasado lunes, día 31, en redes sociales, el alcalde de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, ha agradecido al SES y el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "la extraordinaria noticia" de que Santa Justa entre a formar parte de la red pública sanitaria, como centro hospitalario del área de salud Don Benito-Villanueva".

Asimismo, Gallardo ha señalado que el citado hospital "no va a cerrar sus puertas", sino que "seguirá prestando atención hospitalaria y los trabajadores mantendrán sus puestos de trabajo" y, tras incidir en que su "compromiso" con Santa Justa "ha sido, es y será siempre firme", apunta que como alcalde él no podría "aceptar no contar con su presencia y servicios a los ciudadanos".

En su entrada en redes sociales, recogida por Europa Press, el primer edil villanovense agradece también al Grupo Ribera Salud "su apuesta decidida, su buen trabajo y profesionalidad durante estos tres años" en el Hospital Santa Justa.