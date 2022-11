Vergeles respeta las concentraciones del pasado fin de semana en Zafra y Fregenal

Ep.

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha mostrado su respeto por algunas concentraciones celebradas este fin de semana, por ejemplo en las localidad pacenses de Zafra y Fregenal de la Sierra, pero ha defendido que ha habido mejoras en la instalaciones y recursos sanitarios.

"Hay que respetar que la gente haga esas concentraciones y que reclamen lo que crean que deben tener", ha sostenido José María Vergeles a preguntas de los medios en este lunes en una rueda de prensa en Mérida, en la que ha enumerado algunas de esas mejoras.

De este modo, y en relación a Fregenal de la Sierra, el consejero extremeño ha destacado que "se debe de pensar en zona de salud", a lo que ha añadido que "la zona de salud no es no solo es Fregenal de la Sierra".

En esta línea, ha recordado que ni en el contratos de las ambulancias de 2017 ni en este último se contemplaba el soporte vital básico y fue por una mejora de la empresa por lo que se decidió su puesta allí.

"Esa zona de salud, que es la zona de salud de Fregenal de la Sierra, tiene, con el contrato nuevo de las ambulancias, más dispositivos que tenía con el contrato de las ambulancias cuando estaba Tenorio. En concreto, tiene una A1 más, una ambulancia asistencial más, que está en la zona de salud, lo que pasa que no está en Fregenal de la Sierra, está en Segura", ha recalcado.

Por lo tanto, consejero ha considerado que "han ganado" en la zona de salud de Fregenal de la Sierra teniendo una A1, ya que ha defendido que las ambulancias son "exactamente iguales" en cuanto a su dotación.

También, ha expuesto que, mientras que el soporte vital básico dispone de dos conductores localizados, la A1 tiene un conductor localizado y otro que se puede activar en cuanto lo decida el médico.

De la misma manera, y en cuanto a las "ventajas" de la A1, el consejero ha defendido que el soporte vital básico no puede ser movido por el centro de salud mientras que las A1 pueden ser activadas desde centro de salud, por lo que se acortan los tiempos de actuación y de evacuación.

Respecto a Zafra, José María Vergeles ha manifestado que la Junta no ha "dejado de invertir", aunque hay aspectos que se ven más y otros que se ven menos, ha aseverado.

En esta línea, se ha referido a que un "problema importante" se refería a la climatización de ese hospital y la obsolescencia de las infraestructuras que "no se ven pero que se sienten", que están "mejoradas".

"Próximamente incluiremos la parte de fisioterapia que no estaba en el hospital inicial. Recuerdo que en la legislatura pasada hemos posibilitado que se pueda recibir quimioterapia en el Hospital de Zafra. Es decir, que no lo estamos dejando caer, que estamos invirtiendo", ha añadido, a lo que ha sumado que la falta de especialistas es algo compartido en gran parte del país.

También, y preguntado por otras protestas en Villar del Rey y La Codosera en relación al transporte sanitario, el consejero ha incidido en que la situación es "distinta", ya que hace tiempo se planteó que hubiera una ambulancia en las poblaciones desde las 15,00 horas hasta las 08,00 horas los días de diario y los fines de semana durante las 24 horas.

"Esas ambulancias no pueden trasladar a un paciente grave. No sirven para trasladar a un paciente grave, para lo único que estaban pensadas esas ambulancias es por si tenían que trasladar a alguien desde el domicilio al centro de salud y siempre que no fuese un aviso urgente", ha aseverado.

Con lo cual, según ha manifestado, ese vehículo se ha mostrado "ineficiente", no solo en La Codosera o Villar del Rey sino en toda la comunidad, ya que la mayor parte de las veces "ni se mueve".

Por otro lado, en cuanto a las peticiones de los consumidores para acceder a la tarifa regulada de último recurso en gas y electricidad, Vergeles, que también ostenta competencias en el área de consumo, ha recalcado que se están emprendiendo acciones con las comercializadoras y distribuidoras para que las personas puedan "acceder de mejor manera".