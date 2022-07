Cabezas cree que cese competencias de Solana no se va a producir y es la "cabeza de turco"

Ep

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha considerado que "al final" el cese de las competencias de la concejala del PP, María José Solana, entre ellas la de Policía Local no se vaya a producir, a la vez que ha reconocido que ve "injusto" que hayan tomado como "cabeza de turco" a Solana.

Cabezas ha señalado sobre dicho cese de las competencias de Solana que "nadie ha visto ese decreto" que, por las últimas informaciones a las que han tenido acceso los socialistas, supondría una reestructuración en las competencias o delegaciones y en los presupuestos, así como que una vez que se firma ese decreto debe pasarse a Secretaría General e Intervención pero no les consta que esté en manos del secretario general y de la Intervención.

Sobre este cese en sí, ha valorado que, de hacerlo, "tiene que cesar" a María José Solana, a la concejala de Recursos Humanos, Hitos Mogena, de Cs, y al de Economía, Eladio Buzo, del PP, "es que no puede coger como cabeza de turco a una sola concejala", como también ve "evidente" que al portavoz del PP, Antonio Cavacasillas, "no lo va a cesar".

En este punto y preguntado por una hipotética moción de censura, ha matizado que se podría presentar tras las modificaciones realizadas en la ley, pero que a diez meses de las elecciones "no procede presentar una moción de censura" y, con los "grandes" proyectos que están llamando a la puerta del ayuntamiento o el hecho de que se esté entregando documentación, "no se entendería ahora mismo un cambio de gobierno, una parálisis, una nueva votación, tomar posesión, repartir delegaciones".

Así, a su juicio "lo que hay que hacer es solucionar la crisis que hay ahora mismo" y que "se le de normalidad a los 10 meses que nos quedan" para los próximos comicios.

GRAGERA "SE EQUIVOCA"

Así, lo ha señalado en una rueda de prensa en la que Cabezas se ha referido al alcalde, Ignacio Gragera, al exponer que "se equivoca de pleno" cuando dice que el PSOE quiere sacar rédito político de "esta crisis" entre el Partido Popular y Ciudadanos, ante lo cual ha preguntado si le puede llamar "crisis" o si puede decir "el eufemismo de que las relaciones no pasan por un buen momento", porque "eso de que pasan por un mal momento tal vez le parezca demasiado agresivo" al regidor "por su afición a ponerse siempre de perfil y no llamar las cosas por su nombre".

Acto seguido, ha apuntillado que no ha escuchado a nadie ni de PP ni de Cs "pedir disculpas a la ciudad", tampoco al alcalde, y que el Grupo Socialista y él mismo que no tienen "nada que ver con el follón de los últimos días" van a disculparse a la ciudad "por el bochornoso espectáculo que están dando los socios de gobierno en estas últimas semanas".

"Tal vez no pidan disculpas a los pacenses porque sus intereses llegan hasta donde alcanza su propia sombra, o porque creen que no hacen daño a nadie, o porque piensan que están en su derecho y que el ayuntamiento les pertenece y hacen con él lo que les da la gana", ha continuado.

De esta forma, ha asegurado: "yo pido disculpas porque creo que el espectáculo es degradante para la institución", a la vez que ha agregado que no se está dando "la mejor imagen desde el Ayuntamiento de Badajoz y por eso hay que pedir disculpas como institución".

Del mismo modo y desde el Grupo Socialista, ha pedido "calma y paciencia" tanto a los funcionarios de la casa como a la ciudadanía, al tiempo que ha esperado y ha confiado en que el equipo de gobierno "sepa reconducir la situación que han creado", dado que "no lleva a ningún lado convertir la coalición de gobierno en un arma de presión contra la otra parte del gobierno municipal, que es lo que están haciendo".

Para Cabezas, la gente este lunes está esperando "un desplante del PP al alcalde, ya veremos qué es lo que pasa todavía queda mucho día", tras lo cual ha insistido en que la ciudadanía de Badajoz no puede seguir la actualidad de lo que pasa en el gobierno municipal como si fuera el guión de una serie de televisión, "donde está el jefe vengativo con un despiste descomunal, un príncipe espigado que busca su corona, la mala de la serie pero que a la vez tan dulce" o "los coprotagonistas venidos a menos y que ahora quieren ser invisibles".

"¿Vamos a estar diez meses con este juego sucio en el Ayuntamiento de Badajoz? Nadie merece esto y yo espero que tantas veces como se recurre a nuestro amor por Badajoz, esta sea una buena manera de demostrarlo", ha dicho, para pedir a PP y a Cs y "especialmente" a Gragera que "no se reivindique y haga notar en las medidas que toma, que sea prudente y coherente", y reconocer que tiene sus "dudas" de que el alcalde "esté bien asesorado", como también duda de que "al final" se haga "efectiva" la firma del decreto en el que cesa de todas sus funciones a María José Solana.

PLANTEA UN ACUERDO DE LEGISLATURA

También tiene dudas el portavoz socialista de que los concejales 'populares' "saben lo que es tener sangre fría y contar hasta tres", al tiempo que ha asegurado que, desde el PSOE, quieren ser "constructivos" y como cree en las personas y que se aprende de los errores, ha planteado a PP y a Ignacio Gragera que firmen un tercer acuerdo de legislatura "para terminarla bien, para que no haya más líos en estos últimos diez meses" y con todo lo que quieran, "pero fundamentalmente de no agresión".

Un acuerdo que concrete el "poder" de cada uno para intentar que "no se pisen el cuello", y "para que no haya guerras, para que cada uno esté a lo suyo y lo suyo sea trabajar por la ciudad", así como un acuerdo en relación al cual le gustaría que "fuera para algo" y que "no hace falta" que tenga 30 puntos como el de 2019 o más de dicha cifra como el de 2021, sino que contenga tres puntos, "lo suficiente para garantizar un fin de legislatura tranquilo", el primero de ellos un "pacto de no agresión".

En segundo lugar, ha citado que las cuestiones que trasciendan de esta legislatura sean pactadas con todas las fuerzas políticas, como la subida salarial a todos los funcionarios, y en tercero la problemática que tiene la ciudad de plazas de aparcamiento y la necesidad de establecer 'parking' en ella.

En su intervención, Ricardo Cabezas ha expuesto en relación al acuerdo firmado con la Policía Local que el PP y su portavoz, Antonio Cavacasillas, "todavía" no ha explicado que ha querido decir "aplazar" el citado acuerdo; como también ha pedido explicaciones a Gragera, cuando dice que la concejala de Policía Local "o ex concejala, no sabemos todavía" es la que "potenció el acuerdo con los agentes" y que por eso la cesa al "desdecirse" el PP de lo firmado.

Así, se ha preguntado si Gragera firma lo que le pasan "sin ningún tipo de informe"; si ni la concejal de Recursos Humanos, de Cs, Hitos Mogena, ni el de Economía, del PP, Eladio Buzo, "alertan de nada"; si Cavacasillas "no advierte que puede haber contradicciones".

Además, ha sumado que el pasado viernes Ignacio Gragera apuntó que cesaba de sus competencias a Solana por "tantas equivocaciones enormes", pero el 16 de junio, cuando "todas las equivocaciones ya estaban en la cuenta del debe de la señora Solana", rechazó cesarla.

Sobre este asunto, fuentes del PP han señalado a Europa Press que los 'populares' insisten en proponer a María José Solana como concejala de Policía local, entre otras competencias, después de que el alcalde, Ignacio Gragera, la destituyera de sus funciones la pasada semana; así como que Solana cuenta con la "confianza" y "apoyo" de Cavacasillas, el Grupo Municipal del PP y del partido.