El presidente de la Diputación anuncia un segundo Plan de Anticipos Reintegrables

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado que tienen como objetivo realizar un segundo Plan de Anticipos Reintegrables, "por si hay algún ayuntamiento, que lo hay, que se haya despistado", que no se haya "enterado" o que "le haya surgido una necesidad".



Un fondo de anticipos en su segunda fase con "esos remanentes", después de que la diputación pacense haya abierto este plan que "ha sido muy relevante, en cuanto a que ha sido muy utilizado" por parte de los ayuntamientos, y respecto al cual ha recordado que en esta ocasión presentaba dos líneas diferenciadas.



Una de ellas era a través del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR) para anticipos de tesorería, que estaba dotada con 4 millones de euros y en la que se han consumido 2,2 millones, lo cual "implica que la salud financiera de los ayuntamientos es mejor porque incluso prorrogamos los tiempos" y, pese a que se amplió el plazo, "aún así hay un sobrante de 1,8 millones".



En la segunda línea, por 12 millones, las solicitudes "no llegan" a 7 millones, y hay que revisar si las mismas se corresponden con la realidad también de los ingresos de cada ayuntamiento, de manera que "todavía queda dinero".



Este anuncio es uno de los puntos del turno de intervención del presidente del pleno de la diputación pacense celebrado este martes, en el que Gallardo ha trasladado que se comprometió a que antes de que terminara junio se pagaría el Plan Cohesiona, pero que los cambios "de última hora" que se han producido por parte de algunos ayuntamientos les ha "ralentizado", aunque entiende que esa flexibilidad es "perfectamente compatible" y, pese a que se dilaten "un poco en el tiempo", es "favorable".



Así, su compromiso es que antes del 15 de julio los ayuntamientos dispondrán de los ingresos prometidos, como también se ha referido a 'El Hospital' y ha valorado que después de seis meses de funcionamiento, tras 20 años "cerrado y deteriorándose", tiene que trasladar su "alegría" y "satisfacción", pese a las "dificultades, que no han sido pocas", "a alguna zancadilla" u "obstáculos" que han podido darse. El "más significativo", ha continuado, ha sido la pandemia que les hizo "resetearnos y cambiar los planes que había previstos".



Sin embargo, hoy pueden decir que este inmueble es uno de los más demandados en la ciudad en el ámbito de la actividad cultural, social, del turismo, del desarrollo rural y desde la sostenibilidad, se ha convertido en un "escapate" de las políticas provinciales y de lo que representa la Oficina Provincial de Turismo o los productores locales y las ferias sectoriales; unas instalaciones por las que han pasado más de 90.000 personas y en las que se han desarrollado más de un centenar de actividades.



Por último, ha concluido su intervención con el reconocimiento a la labor del arzobispo Antonio Montero por la huella dejada en Extremadura, sobre todo en el ámbito social.



ORDEN DEL DÍA



El pleno de la Diputación de Badajoz ha aprobado por unanimidad en su sesión de este martes, correspondiente al mes de junio, su adhesión a la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se celebra este 28 de junio.



La moción invita a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración, sumándose "en la defensa nítida del derecho a la plena igualdad, a la dignidad y al libre desarrollo de la identidad sexual y/o de género". También muestra su compromiso de continuar en la promoción de actitudes y políticas que favorezcan la concienciación social para un efectivo cambio de mentalidad que erradique las actitudes LGTBIfóbicas y el rechazo a las mismas.



En la comisión de Economía y Hacienda, se han aprobado por unanimidad los asuntos presentados, entre ellos sendas subvenciones al Área de Cultura para cooperar con el Festival Contempopránea que se celebra en Olivenza con 20.000 euros, y al Patronato de Tauromaquia, por suplemento de créditos e importe de 100.000 euros, para incrementar las aplicaciones presupuestarias destinadas a las clases prácticas de los alumnos de la Escuela Taurina, programadas en las diferentes localidades de la provincia.



A su vez, se ha dado el visto bueno a la cesión, por cambio de la administración titular del bien, de la Diputación de Badajoz al Ayuntamiento de Valdelacalzada, de un tramo de la carretera provincial BA-096 a su paso por el núcleo urbano de dicha localidad, así como a la mutación demanial a modo de "permuta" de dos tramos de carretera al Ayuntamiento de Arroyo de San Serván.



Asimismo, el pleno del mes de junio ha dado luz verde a la propuesta de cesión de uso de la zona ajardinada colindante a la antigua maternidad, que tiene una superficie aproximada de 700 metros cuadrados, para albergar un centro de día destinado a la prestación de servicios a personas con discapacidad intelectual.



Se trata de una solicitud del Centro Nuestra Señora de la Luz (Instituto Secular Hogar de Nazaret) para el desarrollo del servicio Centro de Día, fundamentado en que sus usuarios son personas con grandes necesidades de apoyos, por lo que necesitan de un espacio amplio en el exterior para poder trabajar las actividades tanto del fisioterapeuta como del psicomotricista.



PROYECTO CICLOS



Por otra parte y en la comisión de Desarrollo Rural y Sostenibilidad se ha dado cuenta de la resolución dictada por el presidente sobre aprobación del Proyecto Ciclos para la concesión de subvenciones dirigidas a la financiación de proyectos innovadores de transformación territorial y lucha contra la despoblación.



El objetivo de la Diputación de Badajoz, según ha explicado, es promover un nuevo modelo de provincia más sostenible, cohesionada y acorde con el entorno, que garantice el futuro, el bienestar, la protección del medioambiente y la calidad de vida, tanto de la generación actual como de las venideras, en el que la igualdad de oportunidades sea la nota predominante, y la erradicación de todo tipo de pobreza sea una prioridad así como la protección especial de todos aquellos colectivos potencialmente más vulnerables.



Para el desarrollo de dichos planes, programas y acciones, se analizan las convocatorias de ayudas como oportunidad de financiación. En este sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó en BOE de 4 de diciembre de 2021 la orden para la concesión de subvenciones para la financiación de proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación.



En el marco de dicha convocatoria se quiere presentar solicitud de subvención para el Proyecto Ciclos (Circularidad, Innovación y Comercialización Local Sostenibles), por ser de interés provincial dentro de las competencias de la diputación y en el marco de la mencionada Estrategia de Desarrollo Sostenible.



Se pretende así crear una red sostenible para la vertebración de alianzas de cooperación económica, social, medio ambiental y de género entre agentes públicos y privados en economía circular y transición energética.



También se pretende impulsar la transición de las empresas a la economía verde y circular y concienciar a la población de la importancia de desarrollar modelos sostenibles. Por otra parte, se apoya el emprendimiento de mujeres y jóvenes para afrontar el reto demográfico en un territorio afectado por la pérdida de población, entre otros objetivos.



El proyecto está previsto que comience en enero de 2023 y finalizará en diciembre de 2024. El presupuesto total es de 555.200 euros, con un gasto subvencionable máximo del 90 por ciento (499.680 euros) y una aportación propia del 10 por ciento (55.520 euros).