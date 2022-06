El PP provincial ve Diputación "un objetivo alcanzable" de cara a las próximas elecciones

Ep.

El presidente provincial del Partido Popular de Badajoz, Manuel Naharro, ha considerado de cara a las elecciones del próximo año que "la sensación es buena", y que la Diputación de Badajoz es un "objetivo alcanzable", algo que "no es fácil pero no imposible", de manera que van a trabajar "para conseguirlo".



Así lo ha señalado Manuel Naharro en un desayuno informativo que ha ofrecido este martes con motivo del primer año de su proclamación como presidente provincial, y en el que ha estado acompañado del coordinador local del PP en Badajoz capital, Antonio Cavacasillas, el secretario general provincial, Juan Antonio Barrios, y de los concejales en el ayuntamiento de la capital pacense María José Solana y Eladio Buzo.



En su intervención, Naharro ha querido hacer un balance de lo que ha supuesto este año que se cumple el 18 de julio, que ha sido de "mucho trabajo", en el que el Partido Popular "se ha acercado a la sociedad", también "en parte" gracias a la labor de los medios de comunicación.



A nivel provincial, ha explicado, el partido está sufriendo "una renovación pueblo por pueblo", como también tienen "ya candidatos claros en muchas de las localidades", sobre lo cual ha añadido que en "muchas" donde en las anteriores elecciones no presentaron listas tienen "gente de los pueblos".



Igualmente, han estado "al lado" de los agricultores y ganaderos o de los autónomos, y han estado reivindicando las "grandes" infraestructuras que le hacen falta a la provincia, como las nacionales 430 y 432, la autovía entre Badajoz y Cáceres, que se recuperen los vuelos en el Aeropuerto de Badajoz y todo aquello que afecta a los vecinos de la provincia, ha señalado el dirigente provincial.



"Así lo vamos a seguir haciendo, ahora con más ganas incluso que antes porque se palpa el cambio en nuestra provincia y se palpa el cambio en nuestra región, y vamos a trabajar para que ese cambio sea posible", ha reafirmado Manuel Naharro, que avanza que no escatimarán esfuerzos y van a llevar los mensajes del partido a "todos y cada uno" de los municipios, así como que están trabajando para presentar listas locales en todos los municipios de la provincia, un objetivo que ve "alcanzable".



PROCESO DE ELECCIÓN DE CANDIDATOS



Respecto al proceso para la elección de candidatos en las principales ciudades y, en concreto, por si Antonio Cavacasillas está ratificado como cabeza de lista del PP de Badajoz ciudad, el presidente provincial del PP ha hecho hincapié en que el comité electoral de la provincia pacense ya propuso el nombre de Cavacasillas "hace meses", se envió a Madrid y están "a la espera" de que Génova lo ratifique, a tenor de lo cual ha matizado que "no es un caso excepcional".



De este modo, "no hay ni una sola capital de provincia donde se haya ratificado su candidato para las próximas elecciones del Partido Popular", un proceso que cree que Génova lo tiene marcado para el mes de septiembre, cuando se podrían ratificar los candidatos para todas las capitales de provincia que afecta al resto de ciudades de más de 20.000 habitantes de la provincia.



En este mismo sentido y sobre si Génova dijese que no a Cavacasillas, ha reconocido que "no entra ahora mismo en nuestros planes".



ENCUESTA DEL PP



Además, Manuel Naharro ha señalado por otro lado que el PP cuenta con una encuesta de intención de voto referida a la ciudad de Badajoz, con una muestra de 1.000 entrevistas entre el 20 y el 22 de junio y según la cual el Partido Popular sería la fuerza más votada en la capital pacense, y aunque "ahora mismo no sería con mayoría absoluta" ha planteado que es una mayoría absoluta "alcanzable".



Ante ello, ha continuado, van a trabajar para gobernar en solitario, y en relación a lo cual ha considerado que los gobiernos en solitario "son los que dan estabilidad a los gobiernos, independientemente de que quede muy bien la diversidad de partidos" porque "luego a la hora de gestión es un tema complicado", por lo que ha apostado por intentar gobernar en solitario "allá donde podamos".



En este punto e interpelado por con qué otro partido podría gobernar el PP según esa encuesta, Naharro ha detallado que Ciudadanos "ahora mismo no nos valdría para gobernar" y no sumaría ni con los 'populares' ni con los partidos de izquierda, puesto que según la encuesta que maneja el PP la formación naranja contaría con dos concejales, mientras que el PP tendría 11, el PSOE 10, VOX tres y Unidas Podemos uno.



De esta forma, ha agregado que el "único pacto posible que habría, según esa encuesta, es con VOX", sobre lo cual y en relación a si el PP gobernaría con VOX ha incidido en que queda un año para las elecciones de mayo de 2023 y que el objetivo es tener la mayoría "suficiente" para gobernar en solitario", al tiempo que ha reiterado que es un "firme defensor" de que la estabilidad de los gobiernos la dan las mayorías "y luego que los ciudadanos decidan si han sido buenas o han sido malas".



Cabe destacar que, según esta encuesta y en relación a la valoración de los líderes políticos, Ricardo Cabezas del PSOE obtendría una valoración global de 4,9, Antonio Cavacasillas del PP de 4,6 o Ignacio Gragera de Ciudadanos un 3,7.



VALORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ



En otro orden de cosas y sobre su valoración del acuerdo alcanzado entre PP y Cs para gobernar en el Ayuntamiento de Badajoz, Manuel Naharro ha hecho un balance "positivo en general", porque ha permitido que las políticas que se venían desarrollando en la ciudad durante "tantos" años se hayan podido seguir impulsando, además de seguir transformando una localidad que está avanzando y que define como la "punta de lanza de la región", con inversiones "que otras ciudades no tienen".



En relación en concreto al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, de Cs, ha remarcado que son un partido "abierto" a integrar en sus listas a la gente que quiera aportar al mismo. "Pero no como fichajes estrellas, no, el que quiera pertenecer a nuestro partido que se afilie y como un afiliado más pues podrá participar en los procesos de nuestra formación, tanto a nivel de lista como a nivel de decisión interna", ha dicho, junto con que, en el caso de que Gragera quiera formar parte de la lista del PP a la ciudad, que lo solicite y lo estudiarán.



Mientras y sobre si Ignacio Gragera podría ser el candidato, ha concluido que el PP, y "más en una ciudad como Badajoz", "no tiene que buscar candidatos fuera de su listado de afiliados".