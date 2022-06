Unidas Podemos Badajoz urge al alcalde "cese inmediato" de la concejala de Policía Local

Ep.

La portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Badajoz, Erika Cadenas, ha reclamado al alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, el "cese inmediato" de la concejala de Policía Local, María José Solana, "para que no siga perjudicando ni al servicio ni por ende a la ciudad".

En caso contrario, ha advertido Cadenas, se le podría considerar al alcalde "consentidor y responsable por mirar hacia otro lado, justificarlo y encima darle su apoyo incondicional".

"Si no la cesa señor Gragera váyase usted, váyase porque la ciudad necesita un alcalde al volante y no necesita a alguien acobardado y a merced de un Partido Popular que sigue pensando que la ciudad y que el ayuntamiento son su cortijo", ha remarcado Cadenas, que ha considerado hay "sobrados indicios" para que la Fiscalía anticorrupción pudiese actuar de oficio y valorase entrar a investigar si se actuó "presuntamente, a sabiendas o no, en beneficio de un funcionario por parte de la concejala delegada de Policía Local".

Así lo ha señalado este lunes en rueda de prensa en Badajoz en la que ha criticado la "absolutamente nefasta" gestión que se está haciendo del servicio de la Policía Local desde la Alcaldía y por parte de la concejala delegada, y en la que ha exigido "de forma inmediata" que se depuren responsabilidades políticas porque, a su juicio, "es un completo escándalo todo lo que está sucediendo".

Cadenas ha recordado que Unidas Podemos viene reclamando la dimisión de Solana, como ya hiciera en el último pleno en el que pusieron en "evidencia" las "irregularidades", "anomalías" e "incumplimientos" que señalaba la interventora en la gestión de las horas extras de los agentes de la Policía Local, a la vez que ha rememorado que María José Solana ha dado el visto bueno y firmado estos servicios extras "sin pasar por la Junta de Gobierno, como es obligado, ni por los servicios de Intervención" y "lo que es peor", sin partida presupuestaria para ello.

Una petición de dimisión que "no solo ha caído en saco roto", sino que de forma "bochornosa" han podido ver que ha sido "objeto de risa" por parte de Ignacio Gragera, ha agregado, junto con que de quien se está riendo es de los vecinos, que son quienes han sufrido la suspensión de actos y eventos públicos "por la lógica negativa" de los agentes a seguir haciendo servicios extraordinarios hasta que se le pagase lo que se le adeuda, y que, además, no ha pedido ninguna explicación a la concejala, a la que le mantiene sus delegaciones.

En este punto, ha dicho que "la cosa se agrava" esta semana ante el conocimiento de la sentencia que condena en costas al superintendente de la Policía Local, en concreto a 27.000 euros, en su pretensión de cobrar unas horas extraordinarias que no le corresponden según esta sentencia, sobre lo cual ha apuntillado que lo que ha estado firmando María José Solana "no es, como ella afirma, la presencia del superintendente en ningún sitio ni poner en valor su trabajo".

Así, según la portavoz de Unidas Podemos, lo que estaba firmando Solana desde 2013 hasta 2021, y lo sabe "perfectamente" porque se lo han dicho "de forma cristalina" desde Intervención y ahora desde un juzgado, es la acreditación de unos servicios extraordinarios "que no lo son" y que, tal y como indica esta sentencia, ha firmado la acreditación de horas extras supuestamente ilegales, dado que son incompatibles con el complemento de dedicación exclusiva del superintendente, y que además "estaba firmando el supuesto derecho de este a cobrarlas que no era tal".

Para Cadenas, "contar con su firma ha dado alas a este funcionario para exigir al Ayuntamiento de Badajoz aproximadamente 250.000 euros en los juzgados", y estos hechos le parecen "gravísimos" por el hecho de que la responsable política "se haya saltado" los órganos de gobierno, los informes de Intervención, Recursos Humanos, el que no hubiese la "perceptiva" partida presupuestaria o acuerdos plenarios, además de haber "puesto en juego una buena suma de dinero público".

"Todo esto nos parece escandaloso y nos parece incomprensible por su parte", por lo que ha reiterado que "hay sobrados indicios para que la Fiscalía Anticorrupción pudiese actuar de oficio y valorase entrar a investigar si se actuó presuntamente, a sabiendas o no, en beneficio de un funcionario por parte de la concejala delegada de Policía Local", ha avanzado, al firmar y acreditar "unos servicios extraordinarios que no eran tal" para el cobro de unas horas extras que "no eran legales" dado el complemento de dedicación exclusiva del superintendente.

Así, y a la vista de la negativa de Solana a dimitir "a pesar de su, como poco, demostrada incompetencia e incapacidad y puede que algo más" para llevar el Servicio de la Policía Local se ha dirigido a Gragera, como "máximo responsable", para que además de cesar "de inmediato" a Solana, que convoque la Comisión de Seguridad Ciudadana que su grupo viene reclamando.