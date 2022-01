Badajoz celebrará "acciones especiales" por la declaración internacional de su Carnaval

Ep.



El Ayuntamiento de Badajoz trabaja en el impulso de acciones o celebraciones "especiales" con motivo de la declaración, este mismo viernes del Carnaval de la ciudad como Fiesta de Interés Turístico Internacional, un reconocimiento que se estrenará, si la situación sanitaria así lo permite, en la edición de este 2022.



Así lo han avanzado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera y el teniente de alcalde delegado de Turismo, Jaime Mejías, en rueda de prensa este viernes tras el reconocimiento del Carnaval de Badajoz como Fiesta de Interés Turístico Internacional con la firma de la declaración por parte del secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, tras comprobar que la solicitud cursada por el Ayuntamiento cumple los requisitos establecidos en la Orden ICT/851/2019, de 25 de julio.



En su intervención, Gragera ha mostrado "la sensación de alegría, de felicidad y de orgullo" del equipo de gobierno, la Corporación Municipal y los vecinos de Badajoz por esta declaración "ya por fin" y tras años de trabajo, del Carnaval como Fiesta de Interés Turístico Internacional.



Ante ello, ha trasladado un "tremendo y profundo" agradecimiento a todos los que durante "tantos y tantos" años, ya que "son más de 40 años de Carnaval", han hecho posible esta declaración, que supone "el colofón a muchos años" de trabajo, "esfuerzo", "persistencia y sobre todo de pasión por poner en pie una fiesta que se ha convertido en referente de esta ciudad, en una de las grandes fiestas de este país y por tanto un motivo de orgullo para todos".



En este punto, el alcalde se ha acordado de aquellos que ya en los años 80 salían a la calle disfrazados y "seguramente sufriendo a veces" la risas y la incomprensión de muchos de los vecinos, pero que "poco a poco fueron ganándose el corazón de los pacenses y abriéndose camino".



De esta manera, ha dedicado unas palabras de agradecimiento a la gente de la calle, comparsas, murgas, grupos menores, la Federación de Asociaciones Locales del Carnaval Pacense (Falcap) y a todos los colectivos que han formado parte de la "esencia" del Carnaval de Badajoz.



También ha dado las gracias a aquellos que durante "mucho tiempo", en concreto 10 años desde la primera vez que se inició el camino para este expediente internacional, que fue cuando se consiguió su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional, y ha querido recordar a los alcaldes, concejales, personal de Ferias y Fiestas y de Turismo, y a aquellos que de manera "desinteresada han empujado" para que esto sea "una realidad", y a todos los que en 40 años han estado trabajando "día a día por construir este Carnaval".



"Es un día muy feliz, ayer fue una tarde muy feliz, han sido unos días muy intensos", según Gragera, que ha explicado que una vez que se ha requerido documentación han tenido que volver a enviarla y repasarla "para que no hubiera ningún problema, ni ninguna situación que impidiera esta declaración", conocida este pasado jueves y que ha tachado como una "magnífica noticia" que "llena a todos de alegría, a todos de orgullo y también de gratitud".



Así, ha celebrado que que este título, que "ya era oficioso" se podrá estrenar en este Carnaval de Badajoz 2022, ya que quien visitaba la ciudad sabía que esta fiesta "merecía y tenía la entidad suficiente como para ser catalogada como de Interés Turístico Internacional".



A este respecto, ha confiado en que este Carnaval, tras el último de 2020, sea una fiesta de la calle, de la ciudadanía y un "motivo más de orgullo" y se pueda disfrutar "en las mejores con condiciones sanitarias posibles".



UN DÍA QUE CORRESPONDE A "MUCHA" GENTE



Por su parte, el concejal de Turismo ha explicado que cogieron el expediente cuando se inició la legislatura y el equipo de gobierno se puso a trabajar en él, que llevaba ya un camino "andado", por lo que ha mencionado a alcaldes como Manolo Rojas, Miguel Celdrán, Gabriel Montesinos y Fran Fragoso, así como de todos los concejales de Turismo y Ferias y Fiestas que impulsaron esta Fiesta de Interés Turístico, primero regional, posteriormente nacional y ahora internacional.



Por tanto se trata de un día que, para Mejías, corresponde a "mucha" gente y a "muchos" carnavaleros, a la vez que ha querido agradecer a la Secretaría de Estado de Turismo que conceda esta declaración, y a la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores, que estando en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) se interesó por el expediente, y que le "consta" que también lo ha "empujado".



PROMOCIÓN, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN



Respecto a qué supone a efectos prácticos esta declaración, Mejías ha hecho hincapié en que se trata de un título honorífico que concede la Secretaría de Estado de Turismo que, en función de la clasificación que tenga la fiesta, invierte en promoción y en publicidad.



De esta forma y al estar en el "top" de las fiestas de interés, la categoría más alta es la internacional, la inversión en ese aspecto es "más alta", al tiempo que ha sumado que, a nivel de consistorio, redunda en una mayor atracción de turistas y un "foco" de los medios de comunicación que harán "más grande" el Carnaval.



Por su parte, Gragera ha destacado que cada cierto tiempo Turismo de España realiza campañas en el exterior en las que se promocionan determinados eventos como las fiestas de interés turístico internacional, o localidades, Badajoz "sale en alguna de ellas", como aquellas consideradas patrimonio de la humanidad.



Respecto a la situación sanitaria y hasta cuándo se puede decidir si hay un aplazamiento en la fecha de celebración del Carnaval, el regidor ha considerado que se tiene que ser "cautos y respetuosos" con la situación de pandemia y sanitaria y con las decisiones que toman otras ciudades con reconocidos carnavales, junto con que "a día de hoy no existen restricciones en Extremadura", ni "motivos legales ni sanitarios" que impidan su celebración.



El concurso de murgas, ha apuntillado, se desarrolla en el Teatro López de Ayala que tiene un aforo y condiciones "determinadas" y, desde que se volvió a la "normalidad" y a la actividad, ha albergado distintos eventos "con absoluta regularidad", por lo que "no habría ni hay ningún problema en realizar ese evento ahí", mientras que sobre el Desfile de comparsas ha resaltado que recientemente se ha tenido el "ejemplo" de la Cabalgata, con otra dimensión y participación, pero un evento al aire libre con público "multitudinario" en el que "no ha sucedido absolutamente nada".



"Además de todo eso, es que la situación sanitaria en estos últimos días va recuperándose y va francamente mejor, por tanto yo lo que espero y deseo, y además estoy absolutamente convencido de que va a ser así, es que en las fechas iniciales del Carnaval en las que nos movamos seguramente la situación sanitaria va a ser mucho mejor", ha aseverado, para matizar que se ha planteado un "escenario 2" en el que hubiera restricciones y no se pudieran organizar eventos multitudinarios en la calle, respecto a lo cual tienen la experiencia de la Feria de San Juan.



También la posibilidad, ha concluido, de dar un "tratamiento especial" a la hostelería de la ciudad para ampliar horarios y espacios y poder "controlar entre comillas" que ese ocio de calle se pueda desarrollar en esas terrazas y veladores, aunque "no" se está "en esa situación" y "es tiempo de intentar celebrar este Carnaval 2022 y de poder disfrutar de esta fiesta en la calle".