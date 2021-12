Gragera dice que las actividades navideñas del Ayuntamiento se van adaptando ante la Covid

Ep.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha incidido en que, pese a que la ciudad es la que está presentando un mayor número de positivos en Covid-19 en términos absolutos, las actividades que va haciendo el ayuntamiento con motivo de la Navidad "se van adaptando" y son todas en espacios abiertos al aire libre.

De este modo, ha entendido que generando mayor amplitud, mayor escalonamiento, control y vigilancia las pueden seguir realizando "con todas las adaptaciones, con todas las precauciones, con todo el sentido de la responsabilidad", pero "también sabiendo que si no existen restricciones para determinadas actividades en espacios cerrados, pues obviamente en espacios abiertos eso sí que favorece el mantenimiento de la actividad".

Y es que, como ha considerado Gragera, "a pesar de todo la situación es francamente mejor que el año pasado", por lo que ha confiado que ésta evolucione de manera "favorable", que la ciudad no siga dando esos datos de incidencia acumulada "muy elevada", y "sobre todo" que la presión hospitalaria y asistencial no se vea sobrepasada.

Ese sería "el momento crítico" en el, en su opinión, "sí que se deberían tomar algunas decisiones", aunque "hasta que ese momento llegue" desde el ayuntamiento intentarán "de alguna manera realizar las actividades en las condiciones que tenemos, siendo conscientes y sobre todo con mucha cautela", además de "sabiendo que la vida sigue" y que "por tanto" desde el consistorio tienen que "seguir intentando darle contenido a esta Navidad".

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por su valoración ante la situación de la pandemia de la Covid-19 en la ciudad que este martes presentó 752 casos, según los datos dados a conocer por el Servicio Extremeño de Salud (SES), y a tenor de los cuales el primer edil ha admitido que "son muchos", aunque "al final es algo generalizado".

También ha reconocido que la ciudad de Badajoz es la que está sufriendo mayor número de positivos en términos absolutos, aunque es la ciudad más grande de Extremadura, y además en Navidades recibe "como gran centro comercial" a muchos visitantes del resto de la provincia y de la región.

En este sentido, ha recalcado que es una situación "que hay que manejar con la realidad de los datos", en la que la incidencia acumulada es "muy elevada", y que les "preocupa", aunque no obstante la situación hospitalaria o la saturación de los centros hospitalarios en el Área de Salud de Badajoz, que implica a varias poblaciones y "de gran importancia en algún caso" como puede ser Olivenza y la zona de Alburquerque y San Vicente de Alcántara, no es la que se tenía hace un año.

"Y no lo es" ha dicho, porque así lo reflejan los datos de hospitalización que, "aunque es verdad que van subiendo paulatinamente", no se corresponden a los que se presentaba el año pasado, de manera tal que ha sostenido que la Consejería de Sanidad de la Junta y su titular, José María Vergeles, "son conscientes de esa realidad y por eso se toman una serie de decisiones que son las que los datos les dan", puesto que manejan esos datos epidemiológicos o de gravedad de la situación y "entienden que no hay motivos ni razones para volver a las restricciones del año pasado".

El alcalde de Badajoz ha hecho estas declaraciones a los medios, a preguntas de los periodistas, tras firmar los créditos bancarios destinados al Plan de Inversiones del Ayuntamiento de Badajoz y los Fondos Next Generation EU.