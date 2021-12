Gragera ve una "anécdota" la denominación del quinto puente de Badajoz

Ep.

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha tildado como una "anécdota" la denominación del quinto puente sobre el Guadiana a su paso por la ciudad y si llevará el nombre de '25 de abril' como homenaje al pueblo portugués y a su historia reciente.

En cualquier caso y en relación a dicho puente, ha incidido en que se abra "en breve" y en que se ponga "realmente en servicio", así como en que tenga "recorrido" y "prolongación" al formar parte de un proyecto como el de la Ronda Sur que la capital pacense espera "durante mucho tiempo".

A preguntas de los periodistas por dicho quinto puente en declaraciones a los medios, Gragera ha querido hacer un "histórico" y ha explicado que "en un principio" se contacta por parte de la Junta de Extremadura con el ayuntamiento para que este último proponga un nombre al nuevo puente que, espera, "se abra en breve en el entorno del ferial".

Puesto en contacto con todos los grupos del ayuntamiento el nombre que surge es el de Bárbara de Braganza, al entender que representa la unión entre España y Portugal y tener, además, "una relación especial con la ciudad".

Así se traslada por parte de todos los grupos, de manera tal que hubo un acuerdo y un consenso "unánime en que es un buen nombre". Según ha explicado el regidor, posteriormente se enteran que el nombre que se ha elegido por parte de la Junta de Extremadura "finalmente es otro".

"De forma unilateral, no tiene mayor importancia en el sentido de que a mí personalmente no me provoca ningún tipo de problema el nombre", ha admitido, para reconocer que lo que no entienden es por qué por parte de la Junta se ofrece al ayuntamiento y en este caso a todos los grupos políticos municipales "la posibilidad de nombrarlo y finalmente de manera unilateral se decide cambiarlo".

En cualquier caso, ha expuesto que es "una anécdota más", y en su opinión "al final lo único es que se ponga realmente en servicio, que es lo que todos queremos, y que, sobre todo, tenga recorrido y tenga prolongación, porque es verdad que forma parte de un proyecto, que es el de la Ronda Sur, que durante mucho tiempo lleva la ciudad esperando".

Así, ha esperado que se pongan en marcha el resto de proyectos y de licitaciones pendientes "a la mayor brevedad para que los vecinos puedan disfrutar de esa ronda", al tiempo que ha confirmado, interpelado por si también el PSOE votó a favor de que se llamase 'Bárbara de Braganza', que sí y que se les pidió que hicieran una serie de aportaciones entre las que se encontraba también dicho nombre, que era el que "generaba consenso por parte de todos los grupos y fue el que se trasladó".

Ha destacado además que no hubo nadie que propusiera un nombre diferente o que se opusiera a esa propuesta por parte del ayuntamiento, y por eso les ha sorprendido la decisión de nombrarlo '25 de abril': "además nos sorprendió porque en una charla informal precisamente con la delegada del Gobierno fue cuando surgió esa decisión, que se había tomado al parecer en la cumbre de Trujillo, y la que luego fue confirmada por la propia consejera, pero bueno estas son las cosas que a veces tiene la política".

Finalmente y sobre si ha trasladado su parecer a la Junta, ha apuntado que cuando desde la misma se le llama para decirle, "que fue hace no mucho", que la decisión era esa, le trasladó que el ayuntamiento había elegido otro nombre y que en este caso "no entendía el por qué se había tomado la decisión ahora sí de manera unilateral" por parte del Ejecutivo autonómico "de no hacer caso" a lo que los representantes municipales habían acordado.

"Pero bueno insisto, esto no deja de ser una anécdota más que cada cual saque sus conclusiones y sus valoraciones", ha concluido Ignacio Gragera, para quien "está claro que cuando se le pide a la ciudad que opine a través de sus representantes públicos y se opina en este caso no se le ha hecho caso".