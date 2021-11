Ayuntamiento Badajoz presenta a los planes de recuperación un proyecto bicis eléctricas

Ep

El Ayuntamiento de Badajoz ha presentado a los planes de recuperación dispuestos por el Gobierno de España un proyecto consistente en un nuevo sistema de alquiler de bicicletas eléctricas "paralelo" al actual sistema de préstamos BIBA y que contaría con una inversión de unos 2 millones de euros, con una parte cofinanciada por el consistorio.

El concejal delegado del área, Jesús Coslado, ha avanzado que, de cara a los citados planes que tiene dispuestos el Ejecutivo central y dado que se les ha instado a que hagan solicitudes en cuanto a proyectos, el ayuntamiento y en concreto la Concejalía de Transportes ha hecho una petición de una subvención para poner "en paralelo" a BIBA dicho nuevo sistema de alquiler de bicicletas eléctrico que, si se les concede la subvención y se puede poner en marcha, "con el tiempo vaya sustituyendo paulatinamente" al actual.

"No va a ser quitar uno para poner otro", ha explicado, dado que pretenden de cara al año 2022, en el caso de que se les conceda esta subvención, impulsar un nuevo sistema de alquiler de bicicletas eléctrico, duplicando además el número de paradas actual hasta un total de 60.

Coslado ha reconocido que están "deseando" recibir la respuesta del Ministerio en cuanto a la solicitud que se le ha hecho, y que "sería un orgullo" que Badajoz volviese a ser la primera ciudad de Extremadura que pone en marcha un sistema de bicicletas, "que lo mantiene, y en este caso encima con la facilidad de que sea un sistema eléctrico al 100 por cien".

A diferencia del sistema actual, ha citado una serie de "premisas" del nuevo proyectado como son en primer lugar que sean bicicletas eléctricas, la segunda que el número de bases sea 60, la tercera que sean "totalmente anti vandálicas" y que puedan estar a la intemperie, y la cuarta que funcionen también con una aplicación móvil como la que se utiliza en la actualidad con BIBA.

78 NUEVAS BICICLETAS

Así lo ha avanzado Jesús Coslado en la presentación en las instalaciones de SIE 2000 y la concesionaria del transporte urbano Tubasa en El Nevero de las 78 nuevas bicicletas de BIBA adquiridas dentro de lo planteado para el ejercicio 2021 y que estarán en la calle en los próximos dos o tres días.

Entre ellas, ha puntualizado la compra y adquisición por parte del ayuntamiento de 60, junto a 18 más por parte de SIE 2000, que son las que vienen en el contrato que tiene el consistorio con dicha empresa, consistente en dicho número de bicis cada año de duración del contrato.

Respecto a las 60 adquiridas por el ayuntamiento, ha indicado que ha sido por un importe de 32.000 euros IVA incluido, y que mejoran en varios aspectos las que se tenía hasta ahora, como estar construidas "totalmente" en aluminio para reducir su peso, o la incorporación de ruedas antipinchazos que, además, llevan una circunferencia blanca reflectante para dar seguridad a los ciclistas en la ciudad. También cuentan con un bulón de conexión a la base semiarticulado.

Unas bicicletas que se suman a las de color verde que se habían incorporado el año pasado a la flota de SIE 2000, según el edil, que ha concretado que, actualmente, se tienen 90 bicicletas en la calle y que con estas nuevas que se incorporarán en los próximos días quieren llegar a tener 120; sobre lo cual ha matizado que no han tenido "tantas" en las vías de la ciudad en los últimos meses a consecuencia de la pandemia y de la baja movilidad en general de personas en la ciudad en cuestiones como el transporte público, tanto en el tema de autobuses como en el relativo a las bicicletas y que ha sufrido "un descenso importante" de usuarios.

Jesús Coslado, que ha señalado el "esfuerzo tremendo" que han hecho tanto los servicios municipales como SIE 2000 a la hora buscar bicicletas en el mercado debido al "desabastecimiento total de materia prima", ha hecho hincapié en que actualmente el servicio BIBA cuenta con 31 bases en toda la ciudad, de las cuales también por no tener piezas de sustitución por la falta de chip en el mercado hay tres que están "paradas", aunque se van a incorporar al funcionamiento en los próximos días, como son las de Correos, en La Granadilla y el Centro Comercial La Plaza.

Igualmente, ha valorado que la utilización de estas bicicletas "está volviendo otra vez a acelerarse" y tras meses de "poco uso" se está volviendo a ratios de casi 40 usuarios al día con un total de altas de 1.100 usuarios, dentro de un servicio en el que "ya todo se hace a través de la APP móvil de BIBA".

PROTESTAS DEL COMITÉ DE EMPRESA DE TUBASA

A preguntas de los periodistas por las protestas de los trabajadores de Tubasa, para quienes corren peligro sus nóminas y que han decidido movilizarse en aras de que el Ayuntamiento de Badajoz abone a la empresa la liquidación correspondiente al déficit de 2020, que asciende a unos 1,2 millones de euros, Jesús Coslado ha expuesto que no es un tema que esté en su "mano", sino un asunto técnico y "una diferencia de criterio entre los técnicos municipales y la empresa".

"En base a eso yo no puedo hacer ningún tipo de valoración, si lo hiciese sería un atrevimiento por mi parte", ha agregado, junto con que acababa de hablar con los trabajadores, aunque no ha desvelado sobre qué, algunos de los cuales han protestado acompañados de pancarta en la que se lee 'No al deterioro del transporte urbano. Pedimos garantía en el cobro de nuestro salario y renovación de la flota de autobuses de más de 13 años' coincidiendo con la presentación de estas bicicletas.

El gerente de Tubasa, Julián Pocostales, se ha remitido a lo trasladado por Coslado al subrayar que "es un tema técnico que lo están viendo los técnicos del ayuntamiento" y el personal técnico de la concesionaria y ha apelado a que "sea rápido", mientras que sobre las nóminas de los trabajadores ha dicho que "si todo se soluciona no hay ningún tipo de problema".

"Estamos hablando de dos cosas distintas, estamos hablando de un tema judicial que es por una diferencia, y otro tema es el transcurso del día a día, eso nada, eso yo espero que esté solucionado rápido", ha sumado, en referencia al conflicto que mantienen el ayuntamiento y la concesionaria del servicio público del transporte urbano, que ha presentado tres recursos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para reclamar el abono de la liquidación del déficit de 2019, unos 900.000 euros, y de 2020, 1,2 millones. El tercero se refiere a la modificación del contrato para la renovación de parte de la flota.

Por su parte, el presidente del comité de empresa, Antonio Villalba, ha sostenido que Coslado les ha trasladado que se va a reunir con el técnico de Transporte y con la interventora "para intentar solucionar el problema" y que cree que "no hay ningún tipo de problema", así como que mantienen la concentración prevista para este sábado, en la que reivindicarán que se les haga el pago efectivo de las nóminas "debido a la deuda que hay pendiente con el ayuntamiento" de 1,2 millones.

Y, Villalba ha señalado que "lo que buscamos es eso, una solución que nos garantice el pago de las nóminas porque no nos lo garantizan el mes que viene ni el siguiente y esa es la tesitura en la que estamos".