El Supremo rechaza recurso empresa mina uranio de Sierra Suroeste para seguir investigando

El Tribunal Supremo ha dictado una resolución en la que inadmite el recurso de casación presentado por Qbis Resources S.L. acerca de la apertura de una mina de uranio en la comarca Sierra Suroeste, en concreto en la finca Cabra Baja, que afecta a los municipios de Oliva de la Frontera, Higuera de Vargas, Jerez de los Caballeros, Villanueva del Fresno, Valencia del Mombuey y Zahínos.



En dicha resolución, que es firme, y a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Supremo, dicta la inadmisión a trámite del recurso de casación contra la sentencia 84/21, de 4 de marzo, del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que negaba el permiso de investigación a la empresa para abrir la mina.



Según indican desde la Plataforma Dehesa Sin Uranio, esta providencia supone la no admisión a trámite del permiso de investigación ANSAR 06D12791-00 y el consecuente plan de restauración.



Con ello, la plataforma considera que se pone fin a "toda la lucha del pueblo" contra lo que considera "una injusticia y una indefensión del pueblo ante una empresa que viene a sus tierras". "Hoy la Comarca Sierra Suroeste se viste de fiesta", sentencia la plataforma.



No obstante, advierten de que, en el caso de que por "alguna artimaña" la empresa continuara insistiendo, o se interesara otra, "el pueblo sigue ahí explotando esas tierras y no dejará que otros vengan sin su consentimiento".



Tras recibir esta resolución la plataforma expresa su agradecimiento a Sociedad Civil El Progreso de Zahinos, Sociedad Civil Cabra Alta y Baja, sociedad Cooperativa La Benéfica de Higuera de Vargas, Sociedad Cooperativa La Benéfica de Oliva de la Frontera, Ayuntamiento de Zahinos, Ayuntamiento de Oliva de la Frontera, Ayuntamiento de Villanueva del Fresno y Ayuntamiento de Higuera de Vargas.



También al pueblo de Portugal "por su apoyo permanente desde el inicio, su compromiso, capacidad de diálogo y sentido de hermandad", así como al gabinete de abogados por el asesoramiento jurídico y el "excelente trabajo de coordinación", al igual que al conjunto de expertos y profesionales cualificados de los distintos ámbitos que han "asesorado y guiado el día a día de esta lucha".



Asimismo, agradece el apoyo a representantes y miembros de esta plataforma, a medios de comunicación que han dado visibilidad y difusión a esta problemática, a instituciones, grupos y "personas de todo tipo".



A los vecinos de la comarca y ciudadanos que de manera "cívica, organizada y con un trabajo riguroso" y constante han sido "la fuerza para que esta Plataforma siguiera creyendo en su objetivo".



"Hoy nuestra victoria es vida para nuestra dehesa", señala el colectivo, que subraya que "entre todos" han conseguido "garantizar un futuro de esperanza" en el respeto al medioambiente, la conservación de su "rico ecosistema" salvaguardando la salud de la población de sus pueblos.