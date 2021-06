Investigada una empresa recogida residuos de Aceuchal por vertidos y quema de materiales

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha investigado a una empresa de recogida de residuos de la localidad pacense de Aceuchal por realizar vertidos y quema de materiales, y ha instruido diligencias a cinco personas por su presunta implicación en un delito contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente



En concreto, este es el resultado de la operación 'Blondehead' que la Guardia Civil inició el pasado mes de abril después de que el Seprona tuviera conocimiento de la actividad ilícita que estaría desarrollando una empresa de tratamiento de residuos, ubicada dentro del término municipal de Aceuchal.



Así pues, en el transcurso de esta operación, los agentes realizaron una "exhaustiva investigación" para "verificar la existencia de anomalías que pudiera ocasionar un perjuicio ecológico en el entorno", según relata la Guardia Civil en una nota de prensa.



De este modo, en las diferentes inspecciones practicadas a la empresa, que no tenía licencia para ejercer dicha actividad, se tomaron muestras y se pudo constatar como "realizaban vertidos y gestionaban la destrucción no autorizada", tanto de residuos peligrosos, como material procedente de fundición y residuos de construcción y demolición, como no peligrosos, mediante la recogida y eliminación incontrolada, "aprovechando para ello grandes hoyos existentes en un paraje del mismo término municipal, para enterrarlos y quemarlos sin previo tratamiento y selección".



Tras esta primera fase de la operación, se obtuvieron "indicios evidentes de los daños sustanciales ocasionados a la calidad del suelo y de las aguas", determinando que "gran parte de los residuos que recepcionaba la empresa no eran tratados de manera adecuada".



Además, señala la Guardia Civil que las pruebas incriminatorias pusieron al descubierto la presunta actividad ilícita llevada a cabo por los dos responsables de la empresa, la implicación en los hechos de otros tres gestores autorizados y no autorizados de residuos, quienes "asiduamente le hacían entrega de materiales, supuestamente a sabiendas de que el tratamiento que iban a recibir para su destrucción o eliminación, no era el legalmente establecido para evitar daños medioambientales".



Con toda esta información, en la explotación del operativo, se instruyó diligencias como investigados a las cinco personas presuntas responsables de un delito contra los Recursos Naturales y Medio Ambiente y han sido entregadas en los Juzgados de Instrucción de Almendralejo.



Actualmente las instalaciones de la empresa de reciclaje se encuentran clausuradas y sus máquinas precintadas, como medidas provisionales adoptadas en el expediente incoado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura.



Cabe destacar que la Guardia Civil continúa con la práctica de gestiones, para valorar los daños ocasionados al medio natural del entorno.