Unidas por Extremadura critica "falta de personal y de medios" en el Hospital de Llerena

Así, lo ha señalado el diputado de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Joaquín Macías, que ha estado presente en la concentración ciudadana a las puertas del Hospital de Llerena, donde se ha criticado "la falta de personal y de medios" en dicho centro.

En ese acto, la presidenta de la Plataforma en Auxilio del Hospital Comarcal de Llerena, Rosa Julián, ha pedido "menos excusas y más soluciones".

Hasta las puertas del hospital se ha desplazado Joaquín Macías, quien acompañado por el concejal de Izquierda Unida, Javier Nieto, y miembros de Podemos Llerena, y donde ha mostrado su apoyo a la Plataforma en Auxilio del Hospital Comarcal de Llerena en su reivindicación.

Así, el diputado autonómico ha puesto como ejemplo al área de traumatología para mostrar las "deficiencias" que tiene el Hospital de Llerena.

"Si una persona se rompe una cadera el viernes hasta el martes no se le opera, cuando lo habitual es intervenir en un margen de 48 horas", ha dicho, y ha advertido también de que "no hay sufientes traumatólogos o quirófanos".

Por ello, ha pedido "más especialistas, más refuerzos en esta zona en el tema quirúrgico", uniendo este ejemplo al de la Unidad de Cuidados Críticos.

"Ya está hecha la obra, ya está el personal de enfermería, pero no hay personal médico para esta Unidad, por lo que los pacientes en muchos casos se tienen que desplazar a Zafra cuando tienen que ser atendidos aquí", ha aseverado.

Por ello, el diputado ha añadido que "no deberían los pacientes tener que elegir entre un hospital u otro para temas urgentes", y ha afirmado que "si no puedes ir a un hospital a intervenirte de una caída donde te has roto un hueso y no te pueden atender en ese momento pues no es un hospital cómo lo entendemos la mayoría de las personas y de los profesionales sanitarios", reiterando que "hay un mínimo que se tiene que respetar".

En la misma línea, la presidenta de la Plataforma en Auxilio del Hospital Comarcal de Llerena, Rosa Julián, ha apuntado que la reivindicación la llevan haciendo ya "muchos meses". "Siempre son excusas las que nos ponen y lo que pedimos son soluciones", ha lamentado.

Y, ha propuesto que "se dote a nivel de recursos humanos la Unidad para abrirla después de tanto tiempo", ya que "es un gasto que se ha hecho ahí y no entendemos cómo no se ha hecho ya".

Además, ha advertido de que se ha notado "una merma en los últimos años" en las Unidades que siempre ha tenido el centro, y ha pedido que "todo vuelva a ser igual que era antes"; al tiempo que ha insistido en "que si es necesario ampliar quirófanos físicos pues habrá que ampliarlos", algo que llevan pidiendo, "desde 2002".