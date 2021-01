Fragoso avanza que el hospital de campaña ocupará Ifeba "en su conjunto"

Ep.



El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, ha avanzado que el hospital de campaña que se prevé habilitar la Instalación Ferial de la ciudad (Ifeba) ocupará este espacio "en su conjunto" y "en un principio" con la "idea" de que sea para enfermos de Covid-19 que "no necesiten esa atención intensiva".



Se pretende con el mismo, ha indicado, plantear una alternativa para actuar frente a una presión hospitalaria que "sigue creciendo" en la capital pacense.



En una rueda de prensa telemática convocada este mismo miércoles, Fragoso se ha referido al hospital de campaña que se habilitará en Ifeba con 150 camas por si es necesario por el aumento de ingresos y, para lo cual, la Junta de Extremadura ha pedido la colaboración del Ministerio de Defensa y del Ayuntamiento de Badajoz.



Al respecto, el primer edil ha matizado que a petición del Servicio Extremeño de Salud (SES) y en colaboración con el Ejército el ayuntamiento ha autorizado el uso de las instalaciones de Ifeba, que "ya públicamente" había puesto a disposición de las autoridades sanitarias "para lo que hiciera falta", para poder instalar un hospital de 150 camas en una ubicación, en relación a la cual ha sostenido que es donde "mejores condiciones se puede dar a los enfermos que tengan que hacer uso del mismo".



Sobre dicho hospital de campaña, ha considerado que "en un principio" la "idea" es que sea para enfermos covid que "no necesiten esa atención intensiva", y que la autoridad sanitaria será quien lo planifique y ahora tiene "a disposición" 150 camas más "en una forma de poder construir, entre comillas, un hospital de forma rápida y dotar de un incremento importante de las camas que hay", mientras que la distribución y el uso de ellas tendrá, imagina, "muchos condicionamientos médicos", por lo que serán ellos quienes lo planteen.



UN REFUERZO POSITIVO



En su intervención, el alcalde ha valorado que este anuncio "obliga a sacar alguna reflexión", como que por un lado se está viviendo un momento "muy complicado de la tercera ola" y, por otro, "sacar un refuerzo positivo" de las actitudes que se tienen que llevar a cabo "cada uno individualmente para evitar el contagio del virus".



Y es que, como ha remarcado, "más que nunca" se tiene que tener "una motivación todavía mayor" para evitar todas aquellas reuniones o movimientos que no sean "específicamente necesarios", a la vez que ha recordado la importancia de medidas como el uso de la mascarilla, sobre lo cual "no" ve "de recibo" que "todavía" haya días en los que la policía tenga que poner medio centenar de multas por la falta de uso de la propia mascarilla, que ha sumado a otras medidas como la higiene de manos, la distancia social y el respeto a los aforos.



También ha sostenido que el anuncio de la habilitación de este hospital de campaña pone de manifiesto que se vive un momento en el cual "necesitamos todos incrementar nuestras acciones para contribuir a parar el virus".



"Nos plantea un nuevo toque de atención, vivimos un momento crítico en la propagación del virus y de la pandemia, y por lo tanto debemos intensificar todas aquellas acciones de prevención que dependan", ha reiterado, a la vez que ha insistido en el "compromiso no solo con Badajoz sino con toda la Comunidad Autónoma" dado que los hospitales de la ciudad son "de referencia" para "muchas" patologías de vecinos de toda la región.



Así, ha tildado de "decisión acertada" que se pueda ir planteando "una alternativa por si se sigue incrementado la presión hospitalaria", a la vez que ha apuntado que "está claro" que el Hospital Universitario de Badajoz "debe estar en este momento sufriendo una presión hospitalaria media-alta", por lo que ha tildado de "bueno ir buscando alternativas".



Ante ello, ha remarcado que la ciudad "lo dijo desde el primer momento". "Vamos a colaborar en todo lo que sea necesario y ahí están nuestras instalaciones que creo que reúnen unas condiciones muy muy buenas para poder albergar, en el caso de que hiciera falta, a los enfermos", ha apuntado.



SE UTILIZARÁ IFEBA EN SU CONJUNTO



A preguntas de los periodistas, Francisco Javier Fragoso ha adelantado que se va a utilizar Ifeba "en su conjunto" y que en el Pabellón B seguirá funcionando el 'autocovid', ante lo cual ha recordado que la ciudad ya hizo "una inversión importante" para poder tener lonas separadoras dentro de un mismo pabellón para poder tener varios usos, de forma tal que en el Pabellón A y "parte" del B se instalarán dichas camas que harán un montante aproximado de 150.



Por su parte, el Pabellón C se utilizará tanto de almacén, como de farmacia o para los depósitos de oxígeno que fueran "necesarios", mientras que en el hall de entada habría un área de cribaje dado que "en un principio" la idea que el ayuntamiento ha planteado es que los enfermos entrasen por lo que hoy en día es el aparcamiento privado de Ifeba, cuya zona congresual y de trabajadores quedaría "completamente aislada" con una zona de entrada diferente.



Preguntado también por cuándo será el montaje, ha comentado que le corresponde al SES y al Ejército y que el ayuntamiento va colaborar con los trabajadores de Ifeba en la instalación de módulos de madera en los que van a empezar a trabajar "ya para poder ir diseñando, recopilando y trabajando un poco de forma inmediata"; mientras que sobre cuándo llegará el mobiliario y cuándo prevé que podría estar en funcionamiento, ha incidido en que se trata de un asunto que corresponde a la autoridad sanitaria.



Asimismo, y en relación a si ha hablado sobre este tema con el consejero de Sanidad, José María Vergeles y si le ha comunicado alguna novedad sobre el comercio y los bares, Fragoso ha apuntillado que "exclusivamente" la conversación que ha tenido con el consejero se ha referido a esta cuestión "suficientemente trascendente e importante" y, tras ver la "disponibilidad" de Ifeba y "en qué momento", se lo ha trasladado a su vez para llegar a dicho acuerdo en el Consejo de Gobierno de Extremadura.



Por último y preguntado también por si se estudia adoptar más restricciones a las ya adoptada en la ciudad, Francisco Javier Fragoso ha reconocido que "en alguna medida" han podido "copar" todas las decisiones de competencia municipal y "no mucho más allá podemos ir", de manera que si hubiera alguna cuestión "más" la tomarán "sin ningún tipo de complejo" puesto que cree que en los actuales momentos tomarán "todas las medidas" que entiendan "claramente beneficiosas para evitar el contagio de la pandemia".