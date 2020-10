Restricciones de Junta en Badajoz han "mejorado notablemente" su situación epidemiológica

Ep.

Las restricciones impuestas en Badajoz el pasado 21 de septiembre han "mejorado notablemente" la situación epidemiológica de la ciudad, según ha señalado el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, quien ha avanzando que la decisión sobre si estas medidas se prorrogan o no a partir del próximo lunes, que es cuando expira el plazo establecido, se adoptará una vez se analicen los datos del informe diario que emite la Dirección General de Salud Pública de este viernes.



Unas medidas similares a las contempladas en la Fase 2 de la desescalada que suponen una reducción de los aforos en espacios públicos y privados, fundamentalmente en el comercio y la hostelería, donde se ha prohibido servir en barra, y que limita las reuniones a un máximo de 10 personas, si bien no afectan a la movilidad de las personas.



Las restricciones se recogían en una resolución de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales que daba un plazo de 14 días, que cumplen este próximo lunes, 5 de octubre, por lo que a lo largo del fin de semana se tendrá que decidir si estas medidas continúan, si se eliminan o si se modifican en algún sentido.



Preguntado por este asunto en una rueda de prensa en Mérida, Fernández Vara ha reconocido que este asunto estuvo sobre la mesa en el pasado Consejo de Gobierno del miércoles, y que entonces se emplazó al estudio epidemiológico de este viernes para adoptar una decisión al respecto, si bien ha afirmado que las medidas han tenido su efecto y que la situación ha "mejorado notablemente" en Badajoz.



Por otra parte, ha dicho que le "preocupa" la movilidad que pueda generarse en el conjunto del país el próximo fin de semana con motivo del Puente del Pilar, entre otras razones, ha dicho, porque "cuando se ha ido produciendo la vuelta a la rutina con carácter general los datos han ido, aunque levemente, mejorando".



No obstante, ha señalado que en la pandemia "no hay que sacar conclusiones en el corto plazo", sino que hay que ir "analizando de siete en siete y de catorce en catorce (días)", en referencia a la incidencia acumulada a una y dos semanas.



Al respecto, también se ha mostrado a favor de las decisiones adoptadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, porque cree que "es lo que hay que aplicar" y, incidido, espera que "se aplique".



Por último, a preguntas sobre la situación en las residencias de mayores de la región, donde los casos continúan en ascenso, ha señalado que le preocupa y por ello ha pedido comprensión hacia las medidas de protección adoptadas que ahondan en las restricciones a las visitas de los usuarios.



"Alguien piensa que no me duele que la gente no pueda ir a ver a sus padres. A mí me rompe el alma", ha dicho Vara sobre este asunto, al tiempo que ha añadido que no aspira a la "aceptación" de estas medidas por parte de los ciudadanos, sino a la "comprensión" de las mismas, porque son "decisiones complicadísimas", que no se hacen "por capricho".



Así, Vara ha reconocido que es "duro" para las personas no poder ir a las residencias a ver a sus padres o hacerlo por tiempo muy limitado, como así le trasladan los afectados en los mensajes que recibe, a quienes les dice que si él estuviera en su lugar opinaría lo mismo, pero que si este ciudadano estuviera en el papel de presidente de la Junta "haría lo que yo".