PSOE y Unidas Podemos llevarán al pleno de Badajoz una moción contra la trata de personas

Los grupos municipales del PSOE y Unidas Podemos llevarán al pleno del Ayuntamiento de Badajoz, previsto para este jueves, día 24, una moción contra la trata de personas con motivo del Día internacional contra la explotación sexual y la trata de mujeres, niñas y niños.

En concreto, en la moción proponen, entre otros acuerdos, "reafirmarse" en el compromiso suscrito por la ciudad en su adhesión a la Red de municipios libres de trata y en la "persecución de proxenetas, puteros, usuarios de prostitución y cualquier eslabón en esa cadena de explotación", así como promover campañas de concienciación para que el municipio sea "ejemplar en el rechazo y en la no complicidad, en la mercantilización del cuerpo de mujeres y menores".

Así lo han señalado en una rueda de prensa conjunta, vía telemática, las concejalas del PSOE, Rita Ortega, y de Unidas Podemos, Erika Cadenas, que ha explicado que, en nombre del Movimiento democrático de mujeres, presentan esta moción que también pide instar al Gobierno del Estado y al de la región a que se legisle una ley integral contra la trata que "persiga y penalice a todos estos eslabones en la explotación sexual de las mujeres en el circuito de la trata y la prostitución".

En su intervención, la portavoz de Unidas Podemos ha lamentado que, pese a que el ayuntamiento está integrado en la citada red y se comprometió a llevar a cabo en su momento una serie de acciones en este sentido, la "realidad" es que el equipo de gobierno de PP, Cs y Vox "hasta el día de hoy no ha movido ni un dedo para cumplir ninguno de esos compromisos".

Prueba de ello, ha afirmado, es que "ni siquiera" han puesto en marcha ninguna campaña de prevención o concienciación sobre estas formas de explotación sexual y de violencia contra mujeres y niñas, al tiempo que ha resaltado que la situación de las mujeres prostituidas y de las víctimas de trata "no admite más excusas" y sus circunstancias "han empeorado sustancialmente" durante el confinamiento y tras el mismo, "aumentando su vulnerabilidad en muchos casos y en todos los sentidos".

Así, se ha mostrado "muy preocupada" por esta situación y cree que "ya no hay excusa que valga" porque "no se pueden poner los derechos y la vida de las mujeres siempre lo último", algo que "no" van a "consentir más" y ante lo cual Unidas Podemos y PSOE presentan para su debate y aprobación esta moción, en relación a la cual ha confiado que el resto de grupos "tengan a bien" apoyarla, respaldarla y poner en marcha los acuerdos que contiene.

Por su parte, Rita Ortega ha considerado que desde las competencias del ayuntamiento como administración local se tiene que seguir trabajando, pero "no solo" PSOE y Unidas Podemos, sino todos los grupos para dotar de recursos y garantías a las mujeres, niños y niñas víctimas de explotación sexual.

Finalmente, Ortega se ha mostrado "totalmente de acuerdo" con la Ley integral de abolición de la prostitución y la trata al entender que, al mismo tiempo, hay que dar "una salida" a todas las personas víctimas de esta situación, y ha compartido que "sin trata no hay prostitución y sin prostitución no hay trata" añadiendo que "sin puteros, sin prostituidores tampoco hay prostitución".