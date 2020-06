Ep.



La ciudad de Badajoz continuará de luto "como mínimo" hasta el final del estado de alarma declarado con motivo de la pandemia del Covid-19, según ha anunciado el alcalde, Francisco Javier Fragoso, cuya "voluntad" es que la capital pacense siga de luto "como símbolo del cariño y del afecto a los familiares y a todas las víctimas que se nos han ido fruto de este virus".



En su intervención en una rueda de prensa telemática que ha ofrecido este viernes, el regidor ha explicado que esta comparecencia se ha retrasado por la convocatoria a nivel nacional de un minuto de silencio "como homenaje a todas las víctimas con motivo de la finalización de los 10 días de luto nacional", sobre lo cual ha valorado que "en el recuerdo de todo nuestro país están todas las víctimas y los familiares de esta pandemia".



"Sí decir que, a pesar de que acabe el luto nacional, el luto en la ciudad sigue vigente pues lo decretamos el 27 de abril y en un principio como mínimo seguirá vigente y las banderas seguirán ondeando a media asta y con crespones negros las interiores, como mínimo, hasta el final del estado de alarma", ha apuntillado.



En este sentido, ha valorado que la ciudad de Badajoz "no debe olvidar a todas las víctimas y acompañar a sus familiares en estos duros momentos", por lo que la sociedad en su conjunto "debe seguir manifestando que tiene a todas las víctimas presentes en nuestro recuerdo diario de nuestro trabajo".



También ha anunciado que, a partir de la próxima semana, va a reducir sus ruedas de prensa semanales de tres a dos en aras de pasar "a un ámbito de normalidad", para después "en todo caso" mantener "si acaso" una semanal "hasta volver a la normalidad de lo que debe ser la vida en la ciudad".



A este respecto, ha comentado que con estas ruedas de prensa se ha tratado, en estos días de confinamiento, de dar la oportunidad a los medios de hacer preguntas sobre el día a día y abordar las "cuestiones que iban surgiendo" sobre las que tenía que "tomar posición" la ciudad y, en este caso, su ayuntamiento, por lo que ha planteado que "qué mejor que el alcalde fuera comunicando todas estas cuestiones".



APERTURA DE LA FRONTERA



Ya en el turno de preguntas e interpelado por su valoración ante la rectificación del Gobierno sobre la apertura de la frontera con Portugal, el alcalde ha reconocido su "decepción" y su "incredulidad" y ha razonado su "decepción" en que, como ya ha defendido, para espacios fronterizos como la eurociudad entre Badajoz, Elvas y Campo Mayor o las siete eurociudades de la frontera hispanolusa, es "absolutamente necesario" la apertura de la frontera para la reactivación económica.



"Ahora, me parece una perplejidad cómo ha jugado el Gobierno con el futuro económico de estos territorios, teniendo que posponer días hacia delante la apertura de la frontera por la irresponsabilidad de anunciar una medida sin consenso con nuestros hermanos portugueses", ha recalcado, para resaltar también que "haya tenido que ser rectificada por la imposición del Gobierno portugués porque no se les había avisado".



"Como ellos han dicho, la apertura de la frontera en la parte portuguesa es su responsabilidad, no del Gobierno de España", ha agregado Fragoso, que se ha quedado "perplejo" por cómo una ministra, en referencia a la de Industria, Reyes Maroto, "puede hacer un anuncio de ese calado" que "muchos" extremeños, entre los que se ha contado, habían visto "con esperanza esa decisión por lo que suponía de recuperación económica".



Así, se ha preguntado "cómo se podía hacer ese anuncio sin haberlo consensuado con su homólogo portugués" y que "haya llevado al enfado y el cabreo del Gobierno portugués poniendo una semana más", ante lo cual ha sostenido que "en este caso, la gracia de la ministra ha hecho que se posponga la esperanza de la recuperación económica una semana más", lo cual le "parece de una absoluta irresponsabilidad".