Subdelegación Gobierno Badajoz: Se han "modulado" y no "recortado" movilizaciones agrarias

El subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Mendoza, ha negado que se hayan "recortado" las movilizaciones anunciadas por las organizaciones agrarias APAG Extremadura Asaja, en Badajoz, y Asaja Cáceres, en esta provincia para el próximo día 18 con cortes simultáneos en las principales carreteras de la región en protesta por la, a juicio de estas organizaciones, "situación lamentable" que sufre el campo.



Sobre estas concentraciones, Mendoza ha matizado no obstante que "lo que sí se ha hecho ha sido modular el modo de desarrollo" de las mismas, al incluir el corte de "vías de especial intensidad de tráfico" como las autovías A-66 o A-5, además de otras carreteras convencionales.



"Realmente no hemos recortado ni una sola de las concentraciones convocadas por las organizaciones agrarias, lo que sí se ha hecho es modular el modo de desarrollo de esas concentraciones", ha asegurado el subdelegado, para quien se ha realizado de esta manera en aras de que "se concilie el libre ejercicio del derecho de reunión con las adecuadas condiciones de seguridad que deben asistir tanto a los manifestantes, como al resto de usuarios de la vía".



A preguntas de los periodistas sobre este tema, ha remarcado igualmente que los convocantes tratan de cortar autovías como A-66 y la A-5 además de otras carreteras convencionales, por lo que lo que ha hecho la Delegación del Gobierno es, siguiendo los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, "modular ese ejercicio, estableciendo que los cortes sean intermitentes, por un tiempo determinado" y que "siempre se deje expedita la vía a los vehículos de emergencias y servicios públicos".



"Lo que tratamos es de conciliar efectivamente el libre ejercicio del derecho de reunión, con el libre derecho también de circulación del resto de ciudadanos", ha sostenido Mendoza, a preguntas de los periodistas por este tema en relación al cual ha planteado que "todo se desarrolle en las adecuadas condiciones de seguridad".



"Insisto, recortar no se recorta ni una sola concentración, todas las concentraciones que han sido notificadas se van a celebrar, lo que sí se ha hecho es que las vías de especial intensidad de tráfico como son las autovías el tiempo sea más limitado", ha reiterado.



Así, ha abundado el subdelegado, "en vez de ser cinco horas como tenían previsto en principio pues queda limitado a dos horas según las recomendaciones que nos ha hecho la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil", ha concluido Francisco Mendoza, que ha hecho estas declaraciones este lunes en Badajoz a preguntas de los periodistas tras secundar un minuto de silencio en la Delegación del Gobierno en memoria de las últimas víctimas de violencia de género.